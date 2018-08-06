Гендиректор компании – организатора выставки Baselworld отправлен в отставку

MCH Group проводит 40 выставок в год, самыми известными из которых являются Baselworld и Art Basel MCH Swiss Exhibition (Basel) Ltd.

Рене Камм, гендиректор компании MCH Group — организатора часовой и ювелирной выставки в Базеле, покинет свою должность. В официальном сообщении компании уточняется, что Камм и совет директоров MCH Group приняли совместное решение прекратить его полномочия после резонансного решения Swatch Group, крупнейшей часовой группы в мире и главного экспонента Baselworld, не принимать участия в выставке в 2019 г. Преемник Камма пока не называется. На время до назначения нового гендиректора MCH Group возглавит председатель совета директоров компании Ульрих Фишер.

Камм начал работу в MCH Group в 1999 г. в должности директора Baselworld. В 2003 г. он стал гендиректором всей группы.

О своем решении покинуть Baselworld генеральный директор Swatch Group Ник Хайек заявил швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung 29 июля. Хайек подчеркнул, что участие в традиционных ярмарках более нецелесообразно, так как они не соответствуют духу времени. Не отрицая саму идею крупных профильных мероприятий, Хайек раскритиковал руководителей MCH Group. По его словам, они принимают ключевые решения, не советуясь с Swatch Group и другими участниками индустрии, и в целом неверно расставляют приоритеты: вместо того чтобы инвестировать в новые форматы выставки, потратили огромные деньги на новое здание. Главный павильон Baselworld в 2012-2013 гг. был перестроен по проекту архитектурного бюро Herzog & de Meuron, стоимость работ превысила 430 млн швейцарских франков. Это сопоставимо с годовой выручкой MCH Group – в 2017 г. она оказалась 493,34 млн франков, а убыток, вызванный в первую очередь необходимостью погашать долги за здание, в 2017 г. составил 110 млн франков.

В пятницу после новости об отставке Камма торги акциями MCH Group закрылись с ростом на 5,66%, но аналитик Credit Suisse Янник Дус считает отставку Камма отрицательным знаком: «Он создал стратегию интернационализации и диверсификации группы, в частности в области live marketing, – цитирует Дуса швейцарское издание Le Temps. – Теперь все это поставлено под сомнение».

По данным ресурса 4-traders.com, в Швейцарии MCH Group в 2017 г. заработала 330,33 млн франков (падение на 12,89% по сравнению с 2016 г.), за границей – 163,01 млн (рост на 166,81%). Больше всего MCH Group принесла организация выставок – 294,89 млн франков, подразделение live marketing (ивент-маркетинг и строительство выставочных стендов) – 161,56 млн франков, сдача в аренду выставочных площадей – 36,89 млн франков.

Помимо Камма в этом году MCH Group также уволила своего финансового директора Кристофа Биоллаза и директрису Baselworld Сильви Риттер, напоминает Le Temps. Ульрих Фишер заверил, что после ухода Камма он хочет сохранить преемственность. Кроме того, он сказал, что рассчитывает на успех двух новых мероприятий MCH Group, посвященных искусству, – Art Singapore и Masterpiece London.

MCH Group проводит 40 выставок в год, самыми известными из которых являются Baselworld и Art Basel. По данным компании, в ее выставках принимают участие 11 000 экспонентов, на стенды которых приходят 1,6 млн посетителей в год. Крупнейшим акционером MCH Group является кантон Базель-Штадт (33,5%).

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После публикации в Neue Zurcher Zeitung Хайек дал еще несколько интервью международным СМИ, в том числе Financial Times и CNBS, в которых называл руководство MCH Group высокомерным, снобистским и негибким, а деятельность Камма охарактеризовал как «разочаровывающую».

На следующий день после выхода материала Neue Zurcher Zeitung руководство MCH Group выступило с заявлением, что «чрезвычайно сожалеет о решении Swatch Group, особенно в момент, когда к работе приступила новая команда с новыми идеями». MCH Group сначала опровергла информацию, что решения о ключевых изменениях в регламенте Baselworld были приняты без участия экспонентов, и заявила, что 4 июля провела заседание «Консультативного комитета» выставки, на котором присутствовал высокопоставленный менеджер из Swatch Group. Однако 3 августа в пресс-релизе об отставке Камма было также сообщено, что 4 июля прошло заседание не «Консультативного комитета», а «Всемирного комитета» выставки в расширенном составе.