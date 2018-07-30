Часовую и ювелирную выставку в Базеле покидает один из главных участников – Swatch Group

Марки Swatch Group были крупнейшим экспонентом Baselworld Александр Губский / Ведомости

В воскресенье генеральный директор Swatch Group Ник Хайек заявил швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung, что крупнейшая часовая группа в мире более не будет принимать участия в ярмарке Baselworld, считающейся одним из главных событий в часовой индустрии. Это означает, что в 2019 г. Baselworld недосчитается 18 марок, входящих в Swatch Group: Breguet, Blancpain, Harry Winston, Jaquet Droz, Omega, Glashutte Original, Longines, Rado, Tissot и проч. Кроме того, организаторы лишатся $50 млн, которые группа ежегодно платила за участие в выставке.

Почему Хайек уходит

Контракт Swatch Group с организаторами Baselworld истекал в конце 2018 г., и слухи о том, что он может быть не продлен, периодически возникали. Поводы задуматься о целесообразности участия в выставке (и заметных даже для такого гиганта, как Swatch Group, тратах на нее) у Хайека были. «Сегодня все стало более прозрачным, динамичным и быстрым. Соответственно, нужен другой ритм и другой подход. В этом новом контексте ежегодные часовые ярмарки, какими они были всегда, уже не имеют большого смысла», – объяснил Хайек свое решение. Хайек не отрицает саму идею профильных ярмарок, но критикует руководство Baselworld – компанию MCH Group – за неверно расставленные приоритеты: «Мы не обязаны оплачивать расходы на Herzog & de Meuron (архитектурное бюро, спроектировавшее новый павильон здания, где проводится ярмарка. – «Ведомости»). Необходимо переосмыслить формат мероприятия, а MCH Group явно больше озабочена оптимизацией и амортизацией своего нового здания, которое в значительной степени финансируется часовой индустрией во время ярмарок, чем смелостью в достижении реального прогресса и истинных и глубоких изменений. По всем этим причинам Swatch Group решила, что с 2019 г. больше не будет присутствовать на Baselworld».

Вопросы к организаторам Baselworld у участников индустрии возникли не впервые. «Понятно, что выставка должна соответствовать времени: сейчас XXI в., – сразу после Baselworld 2018 поделился с CNN Money глава часового департамента LVMH Жан-Клод Бивер. – Для этого нужно включать в программу больше дискуссий, конференций, развлечений и форумов».

Тот мартовский форум можно считать одним из самых неудачных для организаторов. Выставка недосчиталась более чем 600 участников: в прошлом году в Базеле выставлялось 1300 компаний, а в 2018 г. в официальном приложении Baselworld, публикующем список экспонентов с картой расположения стендов, было указано лишь 629 участников. Число выставочных павильонов сократилось с шести до трех, а продолжительность выставки вместо девяти дней составила семь.

Самые яркие премьеры Baselworld 2018

При этом скидок, пропорциональных более короткому расписанию, или же других уступок (например, более выгодного расположения в павильонах) участникам не предоставили. В результате Baselworld покинули Dior, Faberge и большая часть производителей ювелирных украшений, крупные часовые группы Festina и Movado, а Hermes и Girard-Perregaux (а годом ранее – Ulysse Nardin) переехали на конкурирующую часовую выставку SIHH в Женеве (на которой выставляются только производители часов высшего ценового сегмента).

«На те деньги, что я трачу на участие в Baselworld, я могу открыть 10 бутиков в Китае, – говорил гендиректор Breitling Жорж Керн. – Выставки, как они существовали несколько десятилетий до этого – место, где продаются часы, – больше не нужны. Теперь это коммуникационная платформа, как недели моды. Соответственно, организаторам и экспонентам предстоит решить, как они будут выстраивать свои коммуникации с посетителями».

Организаторы обещали исправиться

По окончании Baselworld 2018 Рене Камм, гендиректор компании MCH Group, заявил, что нынешний размер ярмарки в составе 650 брендов его вполне устраивает, а также пообещал, что «менеджмент будет плотно работать с экспонентами для создания новых форматов для различных секторов [рынка]. Эти новые форматы позволят сделать участие компаний среднего размера в Baselworld соответствующим их потребностям».

Однако производители заявляют, что обещания Камма выполнены не были. «В июле мы получили приглашение на выставку 2019 г. – уже с новой концепцией. Она была составлена без ведома основных игроков Baselworld, без критического обсуждения содержания с экспонентами», – возмущается Хайек. Рольф Штудер, сопредседатель часовой марки Oris, это подтверждает. «Мы не были приглашены к обсуждению новой концепции. Она была разработана без консультаций с экспонентами, – рассказал Штудер Neue Zurcher Zeitung. – Выставка должна стать платформой для новых идей и ориентироваться как на продавцов, так и на потребителей. Если вы хотите получать такую высокую цену за вход (билет для обычного посетителя стоит 60 швейцарских франков. – «Ведомости»), вы должны предложить больше: первоклассную еду, личные встречи, мероприятия и семинары», – советует Штудер.

Руководство MCH Group с этим не согласно. В понедельник компания выступила с заявлением, что «чрезвычайно сожалеет о решении Swatch Group, особенно в момент, когда к работе приступила новая команда с новыми идеями». Мишель Лорис-Меликофф, управляющий директор Baselworld с 1 июля 2018 г., сообщил, что обновленная ярмарка перестанет быть «платформой заказов» и станет той привлекательной площадкой, которую описывали экспоненты: с выставкой о часовом искусстве, новыми зонами питания (от простых кафе до секции с меню трехзвездочного мишленовского ресторана), специальными экранами для демонстрации часов и украшений. Также Лорис-Меликофф подчеркнул, что все нововведения обсуждались с компаниями: «Руководство Baselworld регулярно встречается с национальным и международным комитетом экспонентов. Один вариант идей был представлен комитету в начале мая и приблизительная концепция – в конце июня, а финальная – 4 июля. Высокопоставленный менеджер из Swatch Group присутствовал на этих сессиях».

Кто вместо Swatch Group

Уход Swatch Group вряд ли поставит под угрозу проведение ярмарки, хотя и потребует от организаторов пересмотра планов. До сих пор Swatch Group и ее марки занимали основную часть павильона №1, спроектированного Herzog & de Meuron. Там же выставляются и другие столпы Baselworld – Patek Philippe, Rolex, Chopard и бренды LVMH (Bulgari, Hublot, TAG Heuer и Zenith). И теперь организаторам предстоит в кратчайшие сроки решить, кто и каким образом займет эти площади, просто учитывая, что проектировка и строительство стендов – процесс длительный и дорогостоящий, а крупнейшие игроки обновили их несколько лет назад и вряд ли захотят тратиться на новые. К тому же решение Хайека может подтолкнуть других тоже попрощаться с Базелем. О такой вероятности упоминал Керн (но достиг договоренности с MCH Group на 2019 г.), похожие слухи ходили о Chanel. Бивер лично подтвердил, что LVMH «пока в Базеле».

Что вместо ярмарок и дефиле

Но даже если в этом году организаторы не столкнутся с катастрофой и массовым уходом участников, вопрос, нужна ли вообще производителям площадка-посредник, остается открытым. Swatch Group пока не сообщала, планирует ли участвовать в других профильных ярмарках (в частности, присоединяться к SIHH). «В последние годы появилось много новых каналов, которыми бренды могут пользоваться, чтобы представлять и продвигать себя», – поясняет Хайек. Например, компания Movado, также объявившая о своем уходе с выставки, будет ежегодно проводить в Давосе собственный саммит для дистрибуторов и партнеров, его планируют делать незадолго до открытия Baselworld. Итальянский производитель ручек Montegrappa не участвует в Baselworld с 2016 г., а вместо этого приглашает партнеров к себе в Бассано-дель-Граппу, где представляет свои новые продукты. «Это на самом деле не презентация, а рабочий семинар, где каждый высказывает свое мнение о продукте, и если мы видим, что есть возможность сделать его лучше, то мы делаем это», – рассказывал гендиректор компании Джузеппе Акила.

Мир производителей часов и ювелирных украшений считается более консервативным, чем одежды и аксессуаров. Тем не менее многие стратегии, успешно реализованные в мире моды, перенимаются и другими игроками индустрии роскоши. А модные компании экспериментируют с форматами общения с клиентами, прессой и партнерами уже давно. Привычный для индустрии формат «дефиле на неделе моды – репортажи в профильной прессе – поступление в магазины через 3–4 месяца» в кризисе, поэтому многие дизайнеры и управляющие компаниями ищут новые пути. «10 лет назад производители одежды контактировали с покупателями дважды в год: показывали новую коллекцию, а потом полгода ее продавали. Теперь благодаря интернету можно вступать в контакт с покупателями каждый месяц, каждую неделю, каждый день – в зависимости от того, что вы им предлагаете. Поводом не обязательно будет новый продукт, но любая тема», – рассказывал в интервью «Ведомостям» Ремо Руффини, президент и креативный директор Moncler. Это означает, что коллекций становится больше (например, многие марки выпускают не только сезонные коллекции, то и небольшие обновления каждые пару месяцев), а с покупателями теперь общаются не посредством модных журналов, а через интернет-магазин или соцсети.