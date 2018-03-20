Часовые новинки главной профильной выставки года
Российский представитель на Baselworld – Константин Чайкин
С 22 по 27 марта проходит крупнейший мировой ювелирно-часовой форум Baselworld-2018. Российский представитель на выставке - Константин Чайкин. В прошлом году он показал в Базеле часы «Джокер», ставшие хитом. Сейчас мастер везет несколько новинок, в том числе часы Joker Halloween - вариацию прошлогоднего «Джокера». «Хеллоуин» может изобразить около 20 000 гримас и «выражений лица». Часы изготовлены в единственном экземпляре
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Хронограф Bell & Ross с малой секундной стрелкой в положении «3 часа» и 30-минутным счетчиком в положении «9 часов»
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Villeret Quantième Complet GMT - пополнение в классической коллекции Blancpain. Часы с функцией мирового времени оснащены новым запатентованным усложнением для повышения точности
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Новинка Breguet – модель с эмалевым циферблатом в коллекции Grandes Complications – Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367. Ее главным украшением стал турбийон: индикация на циферблате сведена к минимуму, чтобы все внимание досталось механизму
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Breitling представляет новую коллекцию часов Navitimer 8. Часы, оснащенные собственным механизмом Breitling Caliber 01, сейчас выходят в двух вариантах: в корпусе из нержавеющей стали и 18-каратного красного золота
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Часы Boy-Friend Skeleton оснащены третьим механизмом собственного производства Chanel - Calibre 3. Скелетон с двумя циферблатами (отдельно с часовой и минутной и секундными стрелками), ручным подзаводом и запасом хода 55 часов не станет лимитированной серией, но и не будет запущен в серийное производство: Chanel создаст ограниченное число часов - столько, сколько позволят мощности мануфактуры
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Механизм часов из коллекции Manero Peripheral мануфактуры Carl F. Bucherer является одним из немногих выпускаемых в настоящее время калибров с периферийным самозаводящимся ротором. Это позволяет обеспечить достаточную эффективность намотки, не утолщая механизм и, следовательно, корпус
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Часам Allegra, названным в честь дочери владельца De Grisogono Фаваза Груози Аллегры, в этом году исполняется 25 лет. Модель Allegra 25 создана в пяти вариантах, один из них - в корпусе из розового золота со 182 бриллиантами
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Модель линии Grande Seconde с циферблатом из черной эмали усложнена одной из самых любимых у часовых мастеров дополнительной функцией – указателем лунных фаз. В механизме с автоматическим подзаводом используется кремний, благодаря чему указателю лунных фаз, управляемому оригинальным механизмом разработки Jaquet Droz, не потребуются никакие дополнительные корректировки на протяжении 122 лет
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Часы Graff Floral оснащены специально созданным для серии MasterGraff механизмом - так марка Graff подчеркивает значимость рынка женских часов. Часы с декоративным усложнением: цветы на отметках восемь и десять часов подвижны
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Часы Chronométrie Ferdinand Berthoud вдохновлены морскими хронометрами, которыми славился знаменитый часовой мастер Фердинанд Берту. Часы отображаются в арочном окне на отметке «2 часа», а минуты - на отметке «12 часов». Часы будут созданы ограниченной серией в 20 экземпляров
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H. Moser & Cie. создала еще одну версию своей знаковой модели Endeavour Perpetual Calendar. На этот раз циферблат часов выполнен в зеленом цвете. Часы в корпусе из белого золота будут изготовлены ограниченной серией в 50 экземпляров
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Ювелирные часы Harry Winston Emerald выполнены в стиле ар деко и украшены бриллиантами любимой маркой огранки «изумруд»
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Hublot выпускает хитовую модель Big Bang в керамическом корпусе яркого красного цвета. Часы Big Bang Unico Red Magic иллюстрируют результат 4-летних усилий марки в разработке новой технологии работы с керамикой, позволяющей не терять яркость цвета
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Модель V.H.P. (Very High Precision - «Очень высокая точность») была создана Longines в 1984 г. Сейчас марка создала на базе исторической модели хронограф, чей обновленный калибр достигает номинальности точности + / - 5 секунд в год
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TAG Heuer представляет юбилейную версию модели Heuer Carrera, созданной в 1963 г., - хронограф TAG Heuer Carrera Heuer 02 с тремя мини-цифеблатами, тахометром и указателем даты
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Своя версия часов с тахометром, указателем даты и индикациями час/ минуты/ секунды есть у Tissot. Модель изготовлена из стали с PVD-покрытием, позволяющим значительно дольше сохранять внешний вид материала
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