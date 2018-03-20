Часовые новинки главной профильной выставки года

Konstantin Chaykin

С 22 по 27 марта проходит крупнейший мировой ювелирно-часовой форум Baselworld-2018. Российский представитель на выставке - Константин Чайкин. В прошлом году он показал в Базеле часы «Джокер», ставшие хитом. Сейчас мастер везет несколько новинок, в том числе часы Joker Halloween - вариацию прошлогоднего «Джокера». «Хеллоуин» может изобразить около 20 000 гримас и «выражений лица». Часы изготовлены в единственном экземпляре

1/17