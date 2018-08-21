Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4635 от 21.08.2018 под заголовком: Денискины рассказики

За что советские зрители любили «Афоню» и другое плохое кино

В лихой книге «Родина слоников» киновед Денис Горелов показал СССР в зеркале кинохитов
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«Книжка сложена из выдающихся, среднепроходных и чудовищных фильмов, равно полюбившихся советскому народу в год выпуска. И чуть менее любимых, но заслуживших культовый статус в продвинутых кругах. А вместе являющих собой мозаичный портрет страны, в которой родился автор и которая умрет вместе с последним человеком, заставшим ее в сознательном возрасте. То есть довольно скоро».

Критик и киновед Денис Горелов действительно сочинил книгу о Советском Союзе, только глядя не в документы, а в зеркало, где проплывает вся страна с ее неврозами, надеждами и радостями, со смурными колхозниками и интеллигентскими песнями под гитару, с полосатыми палочками регулировщиков и шерстяными платками теток, с секретарями райкомов и королевами бензоколонок, с дурацким набором слоников на комоде.

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