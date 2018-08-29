Как бывший наркоман стал звездой Голливуда и успешным бизнесменом
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Марку Уолбергу всего 47 лет, но по его биографии уже сейчас можно снять остросюжетный фильм. Кто знает, не станет ли его продюсером сам Уолберг? Первый шаг уже сделан. С 2003 г. Уолберг продюсирует телесериал «Красавцы» о карьере молодого актера, во многом основанный на истории его жизни. Но в сериале не хватает многих эпизодов его судьбы, которые похожи на фантазии сценариста, но тем не менее случились на самом деле.
Уолберг крал машины, торговал наркотиками, избивал свиту Мадонны, обвинялся в покушении на двойное убийство, был знаменитым певцом, снимался в шокирующей рекламе. Он сидел в тюрьме и по-настоящему, и понарошку и даже публично каялся перед папой римским.
В рейтинге самых высокооплачиваемых актеров 2017 г. (рассчитывался Forbes по состоянию на июнь 2016 г. – июнь 2017 г.) Уолберг занял 1-е место с $68 млн. В 2018 г. он вообще не попал в десятку, а лидером стал Джордж Клуни с $239 млн. В основном, правда, за счет продажи своей доли в бренде текилы Casamigos.
Но Уолберг тоже не надеется только на гонорары и вовсю развивает бизнес.
Бургеры под звездной фамилией...
Главный бизнес-актив Уолберга – доля в сети ресторанов Wahlburgers. Это сугубо семейный бизнес, своим появлением обязанный страсти брата Марка, Пола, к готовке. В следующем месяце этот бизнес становится межконтинентальным – открывается ресторан в Лондоне.
Пол Уолберг родился в 1964 г. Он пятый из девяти детей и первый, кто сумел окончить школу. Еще в детстве он немало времени проводил на кухне, помогая матери кормить братьев и сестер. В 16 лет он нашел подработку – устроился мойщиком тарелок в ресторан знакомых. Оттуда перебрался к плите, работал поваром в The Four Seasons и The Charles Hotel в Бостоне. Постепенно дорос до шеф-повара ресторана Bridgeman в Массачусетсе, где и проработал девять лет, прежде чем решился завести свое дело.
Пол позвал двух самых успешных и богатых братьев, Марка и Донни, в партнеры. Скинувшись, они в 2010 г. открыли на набережной г. Хингем (Массачусетс) 143-местный ресторан Alma Nove. Специализировался он на итальянской кухне. Элма – это имя их матери. А nove по-итальянски «девять», по числу детей в семье.
В 2011 г. братья решили открыть по соседству (чтобы было легче присматривать сразу за двумя заведениями) еще один ресторан, но с другой концепцией – бургерную. Они обыграли свою фамилию Wahlberg и получили бренд Wahlburgers. Вот
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