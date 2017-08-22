10 самых высокооплачиваемых актеров
Forbes опубликовал рейтинг доходов 2017 года
Марк Уолберг занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров 2017 г. по версии журнала Forbes. За год актер заработал $68 млн (до уплаты налогов), отмечает издание. В этом году Уолберг заработал большие гонорары за съемки в фильмах «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь»
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На втором месте в списке Forbes Дуэйн Джонсон, получивший $65 млн. Издание пишет, что актер заработал на возобновлении проката «Спасателей Малибу» и «Джуманджи». Кроме того, он получил доход с сериала «Футболисты»
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Третью строчку занял Вин Дизель, который заработал $54,5 млн на съемках в восьмой части «Форсажа» и в третьей части франшизы «Три икса». Кроме того, он озвучивал персонажа Грута в «Стражах Галактики»
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Четвертым стал Адам Сэндлер с доходом в размере $50,5 млн
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Замыкает пятерку лидеров Джеки Чан ($49 млн)
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Далее в списке Роберт Дауни-младший ($48 млн)
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Седьмое место в рейтинге у Тома Круза ($43 млн)
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Замыкают десятку звезды Болливуда. На восьмом месте – индийский киноактер и продюсер Шахрух Хан, он получил в этом году $38 млн
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Звезда Болливуда Салман Хан заработал $37 млн
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Их коллега Акшай Кумар получил $35,5 млн
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