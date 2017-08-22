10 самых высокооплачиваемых актеров

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Третью строчку занял Вин Дизель, который заработал $54,5 млн на съемках в восьмой части «Форсажа» и в третьей части франшизы «Три икса». Кроме того, он озвучивал персонажа Грута в «Стражах Галактики»

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