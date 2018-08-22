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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров

Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, в который вошло 10 человек. Он опубликован на его сайте. По данным издания, суммарно за год они заработали $748,5 млн. При этом Forbes обращает внимание, что входящие в топ-10 самых высокооплачиваемых актрис мира, чей рейтинг был составлен ранее, смогли заработать все вместе только $186 млн за год.

В этом году список самых высокооплачиваемых актеров возглавил Джордж Клуни: журнал оценил его годовой доход в $239 млн. В прошлом году его не было в этом рейтинге. Однако ему удалось увеличить заработок благодаря бизнесу, объясняет Forbes: Клуни с партнерами продали британской Diageo производителя текилы Casamigos Tequila, которого создали еще в 2013 г.

Второе место в рейтинге занял Дуэйн Джонсон, заработавший $124 млн. Он снимается в блокбастерах, например, недавно с ним вышел фильм «Джуманджи: Зов джунглей». На третьей строчке рейтинга – Роберт Дауни-младший, чей доход Forbes оценил в $81 млн. В прошлом году актер заработал $48 млн, но его заработок вырос благодаря «Мстителям». Другой фильм Marvel помог увеличить доход Крису Хемсворту, который занимает четвертое место в рейтинге с $64,5 млн. Следом за ним в рейтинге Джеки Чан. Он заработал за последний год $45,5 млн, подсчитал Forbes.

На шестом месте списка – Уилл Смит, который заработал $42 млн. Его доход может вырасти, потому что скоро он сыграет роль Джина в диснеевском «Аладдине». На седьмой строчке – индийский киноактер Акшай Кумар, он заработал $40,5 млн. В рейтинге есть еще один представитель Болливуда – Салман Хан на девятой строчке ($38,5). На восьмом месте – Адам Сэндлер ($39,5 млн), а замыкает рейтинг Крис Эванс ($34).

В прошлом году рейтинг возглавил Марк Уолберг. Журнал оценил его заработок в $68 млн. Актеру принесли доход гонорары от фильмов «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь».

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