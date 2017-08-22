Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2017 года

Марк Уолберг занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров 2017 г., по версии журнала Forbes.

За год актер, сыгравший в таких фильмах, как «Стрелок» (Shooter, 2007), «Макс Пэйн» (Max Payne, 2008), «Дневник баскетболиста» (The Basketball Diaries, 1995), «Отступники» (The Departed, 2006), заработал $68 млн (до уплаты налогов), отмечает издание. В этом году Уолберг заработал большие гонорары за съемки в фильмах «Здравствуй, папа, Новый год! 2» и «Трансформеры: Последний рыцарь».

На втором месте в рейтинге Forbes Дуэйн Джонсон, получивший $65 млн. Издание пишет, что актер заработал на возобновлении проката «Спасателей Малибу» и «Джуманджи». Кроме того, он получил доход с сериала «Футболисты».

Третью строчку занял Вин Дизель, который заработал $54,5 млн на съемках в восьмой части «Форсажа» и в третьей части франшизы «Три икса». Кроме того, он озвучивал персонажа Грута в «Стражах Галактики».

Четвертым стал Адам Сэндлер с доходом в размере $50,5 млн. Замыкает пятерку лидеров Джеки Чан ($49 млн). Далее в списке Роберт Дауни-младший ($48 млн), Том Круз ($43 млн), индийский киноактер и продюсер Шахрух Хан ($38 млн), звезда Болливуда Салман Хан ($37 млн), их коллега Акшай Кумар ($35,5 млн), австралиец Крис Хемсворт ($31,5 млн), Том Хэнкс ($31 млн), Сэмюэль Джексон ($30,5 млн), Райан Гослинг ($29 млн), Райан Рейнольдс ($21,5 млн), Мэтт Деймон ($21 млн), Джереми Реннер ($19 млн), Крис Эванс ($18 млн), Крис Прэтт ($17 млн), замыкает топ-20 Марк Руффало ($13 млн).