В рейтинг 500 долларовых миллиардеров от Bloomberg попали 27 россиян

Богатейшим российским бизнесменом в первой половине 2017 г. стал основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в $17,3 млрд, следует из глобального рейтинга долларовых миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. За это время он сумел увеличить свое состояние на $354 млн. В рейтинге из 500 позиций Мордашов находится на 53 месте. По оценкам российского Forbes от 31 июля, он также является богатейшим предпринимателем страны, но его состояние журнал оценил в $16,8 млрд.

Вместе с Мордашовым в рейтинг вошли 27 россиян. Для сравнения, представителей американского бизнеса в нем 168.

В первую сотню глобального рейтинга из российских бизнесменов попали также президент «Интерроса», предправления «Норильского никеля» Владимир Потанин (на 57 месте с $16,6 млрд), председатель совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг (72-й, $15,6 млрд), предправления «Новатэка» Леонид Михельсон (74-й с $15,2 млрд), владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (76-й, $14,9 млрд), основной акционер USM Holdings Алишер Усманов (79-й, $14,7 млрд) и совладелец Альфа-банка Михаил Фридман (80-й с теми же $14,7 млрд).

За первые 7 месяцев 2017 г. вошедшие в рейтинг российские миллиардеры смогли увеличить свои капиталы более чем на $10 млрд, потери превысили $5,8 млрд. Больше всех свое состояние удалось улучшить Владимиру Лисину – на $1,82 млрд, сократить – Михельсону: на $2,09 млрд.