В рейтинге российских миллиардеров сменился лидер

Предправления крупнейшей в России частной газодобывающей компании «Новатэк» Леонид Михельсон уступил лидерство в онлайн-рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes владельцу «Северстали» Алексею Мордашову. По расчетам журнала, состояние Мордашова - $16,8 млрд, а Михельсона - $16,2 млрд.

В апреле Михельсон второй год подряд возглавил рейтинг 200 богатейших бизнесменов страны по версии Forbes. Тогда его расчетное состояние составило $18,4 млрд.