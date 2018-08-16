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Forbes назвал самых высокооплачиваемых актрис мира

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Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира, в который вошло десять человек. По данным издания, суммарно за год они заработали $186 млн. Это больше на 16% показателя прошлого года.

Рейтинг возглавила Скарлетт Йоханссон с доходом в $40,5 млн. Она увеличила свое состояние благодаря роли Черной вдовы в фильмах «Мстителей» Marvel. Следом за ней идет Анджелина Джоли, которая заработала $28 млн во многом благодаря полученному авансу за съемки в продолжении «Малефисенты». Третье место у Дженифер Энистон с доходом в $19,5 млн. Она известна благодаря роли в сериале «Друзья», что до сих пор продолжает приносить ей деньги, отмечает Forbes. Доход Энистон будет расти, потому что скоро она начнет сниматься в сериале Apple с Риз Уизерспун, которая занимает пятую строчку рейтинга ($16,5 млн). За каждый эпизод актрисы будут получать примерно $1,25 млн, добавляет Forbes.

Четвертую строчку списка самых высокооплачиваемых актрис мира занимает Дженнифер Лоуренс ($18 млн). Деньги ей принесли два последних фильма – «Красный воробей» и «Мама!», а также контракт c Dior.

На шестом месте Мила Кунис с доходом в $16 млн, следом идет Джулия Робертс, которая заработала $13 млн. На восьмой строчке рейтинга Кейт Бланшетт ($12,5 млн), на девятой – Мелисса Маккарти ($12 млн), а на десятой – Галь Гадот ($10 млн).

В прошлом году рейтинг Forbes возглавляла Эмма Стоун с годовым доходом в $26 млн. В этом году она не вошла в рейтинг, как и Эмма Уотсон, Шарлиз Терон и Эми Адамс. Каждая из них за прошедшие 12 месяцев заработала менее $10 млн, объясняет издание.

Forbes оценивал доход актрис с 1 июня 2017 до 1 июня 2018 г. Все суммы в рейтинге представлены до вычета налогов. Кроме того, не учитывались расходы актрис на своих агентов, менеджеров и адвокатов. Оценки доходов основаны на данных Nielsen, ComScore, Box Office Mojo и IMDB, а также интервью с представителями отрасли.

Политика
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Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил орденом Дружбы народов главу Чечни Рамзана Кадырова, сообщает белорусское информагентство «БелТА».

В соответствии с указом награда присвоена за личный вклад в укрепление дружественных отношений и всестороннего сотрудничества между Белоруссией и Чечней.

Кадыров приезжал в Минск в сентябре прошлого года. После встречи с белорусским лидером он посетил Минский автозавод, возложил венок к монументу Победы. «Состоялась очень теплая и дружеская встреча... с президентом республики Беларусь Александром Лукашенко. Мы предметно обсудили пути экономического, культурного, научно-технического сотрудничества, определили приоритетные направления, по которым будем тесно взаимодействовать», — отмечал Кадыров в Instagram. По его словам, такими направлениями являются промышленность, сельское хозяйство, переработка продукции агропрома, создание совместных предприятий. Лукашенко дал высокую оценку успехам в восстановлении и развитии Чечни, говорил Кадыров.

В июне в Чечню приезжал старший сын Лукашенко Виктор. Вместе с Кадыровым он посетил Российский университет спецназа, сообщало белорусское интернет-издание TUT.by.

В Белоруссии орден Дружбы народов является высшей государственной наградой, которая вручается иностранным гражданам.

Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения

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Технологии
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Разработчик китайского браузера Redcore признался в копировании Google Chrome

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Китайский стартап Redcore, привлекший $60 млн инвестиций на создание одноименного интернет-браузера, использовал при его разработке файлы Google Chrome, пишет газета Financial Times. Пользователи, изучившие установочные файлы браузера, обнаружили, что среди них есть файл «chrome.exe», а также другие файлы с логотипами Google Chrome, уточняет издание.

Financial Times проверила информацию китайских пользователей и установила, что Redcore использует компоненты из 49-ой версии Google Chrome.

Представители стартапа признали, что использовали открытый исходный код из Chrome. Однако разработчики внесли в него существенные изменения. «В Redcore есть Chrome [элементы]», - признала сооснователь стартапа Гао Цзин, отказавшись назвать разработку браузера плагиатом. По ее словам, созданный браузер удовлетворяет нужды китайских пользователей. Браузер уже используется госсоветом Китая, космическим агентством страны, китайскими госкомпаниями, такими как PetroChina, уточнили в Redcore.

«Каково ваше так называемое саморазвивающееся ядро браузера? Если это считать инновацией, то в Китае уже есть множество инновационных браузеров», - прокомментировал ситуацию пользователь китайского микроблога Weibo.

О создании браузера Redcore объявила 15 августа. По мнению компании, «единственный в мире полностью китайский браузер» поможет «положить конец монополии США».

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Политика
Новости

Лидера протестов в Волоколамске заподозрили в попытке скрыть двойное гражданство

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из лидеров протестов в Волоколамске Артема Любимова из-за получения гражданства США. Об этом сообщил The Village со ссылкой на копию постановления о возбуждении дела и подтвердил «Ведомостям» сам Любимов.

По версии следствия, активист вовремя не уведомил МВД о получении второго гражданства. В отношении него возбуждено дело по ст. 330.2 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 000 руб. или обязательных работ.

По словам Любимова, у него нет и никогда не было второго гражданства. «В США я ездил по визе, сказал он корреспонденту "Ведомостей". О том, что, по мнению посольства США, я являюсь гражданином этой страны, я узнал только вчера. Сейчас мы разбираемся с этой ситуацией».

Любимов — активист из подмосковного Волоколамска, где жители уже больше года протестуют против местной свалки «Ядрово», которая находится в нескольких километрах от города. Жители организуют многотысячные митинги, перекрывают дорогу к мусорному полигону. В марте прошлого года чиновники признали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ, в том числе сероводорода и хлора, в воздухе в городе. В результате жителям удалось добиться закрытия свалки «Ядрово», но в короткие сроки власти рядом открыли новый мусорный полигон.

Подмосковье против мусора

Политика
Новости

Мосгорсуд отказался снять Балакина с выборов мэра Москвы

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Мосгорсуд отклонил иск кандидата в мэры Москвы от ЛДПР Михаила Дегтярева о снятии с выборов его конкурента - депутата Мосгордумы, основателя строительной компании СУ-155 Михаила Балакина (выдвинут партией «Союз горожан»), передает «Интерфакс».

Дегтярев 15 августа подал иск в Мосгорсуд. Он требовал признать «незаконным решение Мосгоризбиркома и провести повторную проверку подписей за кандидата Балакина», уточнили в пресс-службе суда.

По словам Дегтярева, отмены регистрации Балакина он добивался по поручению председателя ЛДПР Владимира Жириновского. «В Мосгордуму этот субъект был избран от ЛДПР. Мы брали его как опытного строителя, а он оказался политическим мошенником», - говорил ранее Дегтярев. По его словам, Балакин «утерял связь с партией» после выборов 2014 г. По мнению Дегтярева, «политическое мошенничество» заключалось в том, что Балакин избрался в Мосгордуму от ЛДПР, а выдвинулся кандидатом в мэры Москвы от партии «Союз горожан». Закон позволяет партии выдвинуть на выборы своего члена или беспартийного, но не члена другой партии, пояснял кандидат от ЛДПР.

«Дегтярев настолько боится конкуренции, что всеми силами пытается снять меня с дистанции», – так Балакин комментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

Мосгоризбирком 12 июля отказал Балакину в регистрации кандидатом в мэры из-за того, что три муниципальных депутата попросили признать их подписи недействительными. Однако 23 июля Мосгорсуд постановил допустить Балакина до выборов. Два источника «Ведомостей», близких к мэрии Москвы, ранее говорили, что отказ в регистрации Балакина – это часть его предвыборной раскрутки, так как у него недостаточная известность.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября.

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Политика
Новости

Суд арестовал мэра Оренбурга

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Суд арестовал на два месяца мэра Оренбурга Евгения Арапова. Об этом говорится в канале Следственного комитета в TamTam. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Арапова 14 августа. Эпизод преступной деятельности мэра был выявлен во время расследования уголовного дела, возбужденного против заместителя главы города Геннадия Борисова. Следственный комитет ранее объединил уголовные дела, возбужденные против чиновников, в одно производство.

По версии следствия, Борисов по предварительному сговору с Араповым 19 мая получил от гендиректора неназванной компании взятку в размере 600 000 руб. За эти деньги мэр обещал осуществлять покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга. Часть взятки в размере 400 000 руб. причиталась Арапову, остальная сумма – Борисову.

Во время обыска в служебном кабинете мэра были обнаружены 4,2 млн руб. Следствие пытается установить происхождение денег.

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Политика
Новости

Избиркомы в регионах запросили у турфирм данные о поездках россиян в день выборов

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Туристические компании в регионах России стали получать из избирательных комиссий письма с просьбой предоставить информацию о клиентах, которые в день выборов 9 сентября будут находиться на отдыхе за пределами города. Об этом рассказала «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«Турагенты начали получать письма с требованиями сообщить ФИО, дату рождения и место регистрации туристов в срок до 1 сентября. В частности, такие запросы рассылает районная избирательная комиссия одного из сибирских городов», сказала Тюрина.

У территориальных избирательных комиссий нет таких полномочий, отметила пресс-секретарь. Кроме того, согласно закону «О персональных данных» передача персональных данных третьим лицам возможна только при получении от граждан письменного согласия.

В единый день голосования 9 сентября в регионах пройдут выборы высших должностных лиц, а также выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов России. На федеральном уровне будут выбирать депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.

На выборах 22 глав субъектов выдвинулись 172 кандидата от 35 партий, подсчитали аналитики «Голоса». При этом пройти регистрацию смогли только 104 кандидата. Больше всех представителей выдвинула ЛДПР — 21 человека. «Единая Россия» номинировала кандидатов в 19 регионах, «Справедливая Россия» — в 20, КПРФ — в 18.

Технологии
Новости

Microsoft оценил уровень доверия топ-менеджеров к искусственному интеллекту

Ведомости
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Технологии искусственного интеллекта в ключевые бизнес-процессы и сервисы внедрили 27% компаний в мире. Еще 46% компаний готовят пилотные проекты по использованию этих технологий. Об этом говорится в исследовании Microsoft «Интеллектуальная экономика: трансформация индустрий и общества под влиянием искусственного интеллекта». Microsoft считает, что полученные данные свидетельствуют о росте доверия компаний к искусственному интеллекту.

«Практически все опрошенные руководители (94%) уже сегодня считают искусственный интеллект важным для решения стратегических задач их организаций... 37% топ-менеджеров охарактеризовали его как «очень важный», – отмечается в исследовании.

Помимо этого большинство опрошенных считают, что применение искусственного интеллекта в будущем улучшит многие сферы бизнеса: поможет внедрять инновации (89%), привлекать талантливых сотрудников (85%), развивать продукт (84%). 59% руководителей уверены, что благодаря новым технологиям увеличится зарплата сотрудников.

Сейчас компании используют технологии искусственного интеллекта для предиктивной аналитики, управления операциями в режиме реального времени, обслуживания клиентов, выявления мошеннических действий и риск-менеджмента. Респонденты считают, что в ближайшие пять лет технологии искусственного интеллекта будут позитивно влиять не только на развитие бизнеса, но и на экономику в целом. В частности, новые технологии будут способствовать экономическому развитию (90%), повышению продуктивности (86%), инновационности (84%), созданию рабочих мест в индустрии (69%).

Среди основных факторов, сдерживающих внедрение технологий искусственного интеллекта, топ-менеджеры назвали финансовые риски (42%), отсутствие ресурсов (36%), а также трудности, связанные с обучением сотрудников (35%).

Какие технологии появятся в России в ближайшие годы

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Политика
Новости

Трамп прокомментировал акцию протестующих против него СМИ

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Президент США Дональд Трамп отреагировал на акцию американских изданий, выступивших против его публичных нападок на СМИ и критику журналистов.

«СМИ, публикующие фейковые новости, являются партией оппозиции. Это очень плохо для нашей великой страны... Но мы побеждаем!» – написал Трамп на своей странице в Twitter.

«Больше всего я хотел бы для своей страны настоящей свободы прессы. Факт заключается в том, что пресса вольна писать и говорить все, что она хочет, но много из того что она говорит, является фейковыми новостями, продвижением политической повестки или просто попытками причинить боль людям», – добавил позже американский лидер.

В четверг более 300 американских изданий опубликовали редакционные статьи, в которых выразили озабоченность в связи с поведением Трампа в отношении журналистов. Идею акции предложила газета The Boston Globe, к ней присоединились, в частности, американские газеты The New York Times, The Dallas Morning News, The Denver Post, The Philadelphia Inquirer и The Chicago Sun-Times, а также британская The Guardian.

Телеканал CNN указывает, что акцию координируют несколько крупных журналистских организаций США, среди них Американское общество новостных редакторов.

Ранее Трамп неоднократно обвинял американские СМИ в том, что они предвзято относятся к нему и к решениям его администрации. Он подчеркивал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, публикуют заведомо ложные сведения о нем. Недовольство Трампа вызывали и публикации печатных изданий, среди которых The New York Times. Работающих в этих СМИ журналистов он называл «врагами народа».

Как Трампа встретили в Европе

Бизнес
Новости

Сечин предупредил о миллиардных потерях «Роснефти» из-за нового сбора

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Введение утилизационного сбора на средства производства, в том числе на продукцию машиностроения для нефтегазовых компаний, которое предлагает Минпромторг, приведет к миллиардным потерям для компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Подлинность документа изданию подтвердили два сотрудника профильных ведомств. В письме, направленном чиновнику 15 июля, говорится, что «дополнительные отвлечения» компании составят около 12 млрд руб. в год. Если же в перечень продукции, облагаемой таким сбором, войдут и газовые турбины мощностью до 32 МВт, то закупки компании станут дороже еще на 2,6 млрд руб.

Минпромторг занялся поправками в закон «Об отходах производства и потребления», предусматривающими расширение списка продукции, облагаемой утилизационным сбором, в 2016 г. Его цель — предотвратить вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду отходов производства и потребления. Об этом говорилось в пояснительной записке к документу.

В последней редакции законопроекта, которая есть у издания, уточняется, что размер сбора будет определяться индивидуально по отдельным продуктам, но не превысит 7% стоимости техники. Ведомство считает, что это существенно не отразится на стоимости продукции, поскольку сбор планируется ввести в отношении ограниченного перечня товаров, а их российские производители будут получать субсидии.

Необычные налоги в разных странах

Бизнес
Новости

Росстат зафиксировал снижение цен на бензин вторую неделю подряд

Ведомости
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Цены на бензин в России падают вторую неделю подряд: с 7 по 13 августа они упали на 0,1%. Это следует из еженедельного отчета Росстата «об оценке индекса потребительских цен». При этом цены на дизельное топливо практически не изменились, отмечает служба.

По итогам предыдущей недели, с 31 июля по 6 августа, ситуация была такой же: цены на автомобильный бензин на автозаправках снизились на 0,1%, на дизельное топливо – не изменились.

Весной цены на бензин в России резко выросли. Тогда оптовые цены на внутреннем рынке стали выше розничных цен на бензин, а экспорт – более привлекательным. Кроме того, бензин дорожал из-за роста цен на нефть.

Рост цен остановился в июне после того, как правительство приняло решение снизить акцизы на топливо с 1 июня, а нефтяные компании согласились не повышать розничные цены. Нефтяные компании также договорились ежемесячно наращивать продажи топлива на бирже на 3% по сравнению с 2017 г. по ценам, рентабельным для независимых АЗС, и оставлять внутри страны около 17,5% добытой нефти для последующей переработки на НПЗ.

По итогам июля цены на бензин снизились на 0,1%. Падение цен на бензин в России продлится недолго, рассказывал «Ведомостям» аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. По его словам, оно в первую очередь связано со снижением акцизов и в следующем году стоит ждать продолжения роста цен на топливо.

От Венесуэлы и до России. 10 стран с самым дешевым бензином

Политика
Новости

Обвинение потребовало для Януковича 15 лет тюрьмы

Ведомости
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Главная военная прокуратура Украины потребовала назначить экс-президенту страны Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене, наказание в виде 15 лет лишения свободы, передает «Интерфакс-Украина».

Януковичу инкриминируют госизмену, пособничество в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины, которое повлекло гибель людей.

В ходе судебного заседания в Оболонском районном суде Киева произошла потасовка между адвокатами Януковича и полицейскими. Частные адвокаты экс-президента выступали против перехода процесса к стадии прений, заявив, что опрошены не все свидетели защиты. Однако суд не принял их возражения. В знак протеста адвокаты покинули зал заседаний. Вместо них Януковичу был назначен бесплатный государственный защитник. Сам экс-президент отказался от его услуг, но суд отклонил это ходатайство.

Янукович покинул Украину 22 февраля 2014 г. после массовых беспорядков и расстрела протестующих снайперами на майдане Незалежности в центре Киева. 22 февраля того же года Верховная рада одобрила постановление, в котором говорилось, что Янукович самоустранился от осуществления конституционных полномочий президента.

Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием

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