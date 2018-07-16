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Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. В списке 100 человек, ни одного россиянина в нем нет.

Первое место в рейтинге занял американский боксер Флойд Мейвезер. Его доход за год Forbes оценил в $285 млн. На втором месте – голливудский актер Джордж Клуни, чей годовой доход оценен в $239 млн. Замыкает первую тройку модель Кайли Дженнер. Она, по оценке Forbes, заработала за год $166,5 млн.

В первую десятку рейтинга также вошли телеведущая Джудит Шейндлин (оценка дохода – $147 млн), актер Дуэйн Джонсон ($124 млн), музыканты групп U2 ($118 млн коллективно) и Coldplay ($115,5 млн коллективно), футболисты Лионель Месси ($111 млн) и Криштиану Роналду ($108 млн) и певец Эд Ширан ($110 млн).

В категории «Спортсмены» в рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей также попали боец Конор Макгрегор ($99 млн), футболист Неймар ($90 млн), баскетболист Леброн Джеймс ($85,5 млн), теннисист Роджер Федерер ($77,2 млн). Категорию «Актеры» представляют Роберт Дауни-младший ($81 млн), Джеки Чан ($45,5 млн), Том Круз ($43 млн) и др. При этом в список вошли всего две актрисы – это Скарлетт Йоханссон ($40,5 млн) и София Вергара ($42,5 млн). Из музыкантов в рейтинг попали, в частности, певцы Бруно Марс ($100 млн) и Джастин Бибер ($83,5 млн) и певица Кэти Перри ($83 млн). Кроме того, в рейтинг знаменитостей Forbes включает писателей. Их всего двое – это Джеймс Паттерсон ($86 млн) и Джоан Роулинг ($54 млн).

В совокупности доходы 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей достигли $6,3 млрд (до уплаты налогов). Это на 22% больше, чем годом ранее, отмечает Forbes.

При составлении рейтинга издание оценивает доходы звезд в период с 1 июня 2017 г. по 1 июня 2018 г. При оценке не вычитаются суммы, которые звезды платят своим менеджерам, агентам и юристам. Данные о доходах Forbes получает от компаний Nielsen, Pollstar, IMDB, SoundScan, NPD BookScan и ComScore.

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