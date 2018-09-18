Победителем юбилейной премии Emmy Awards стал сериал «Игра престолов»

Сериал «Игра престолов» обошел в номинации «Рассказ служанки», «Американцы», «Корона», «Очень странные дела», «Это мы» и «Мир дикого Запада» Jordan Strauss/Invision/AP

В Лос-Анджелессе прошла 70-я юбилейная церемония награждения популярной телевизионной премией Primetime Emmy Awards, которую с 1946 г. присуждает Академия телевидения США. Главную премию за лучший драматический сериал получила «Игра престолов» телеканала HBO. Это третья победа в номинации за время выхода саги. Конкуренцию ей составили «Рассказ служанки», «Американцы», «Корона», «Очень странные дела», «Это мы» и «Мир дикого Запада».

Премия за лучшую мужскую роль в драматическом сериале досталась главному герою сериала «Американцы» кабельного канала FX об агентах КГБ в США времен холодной войны. Мэттью Риз сыграл в нем уроженца Тобольска сотрудника КГБ Михаила, который действует в Соединенных Штатах под именем Филипа Дженнингса. Также сериал принес награды своим сценаристам – Джоэлу Филдсу и Джо Вайсбергу, который в прошлом работал на ЦРУ.

За звание лучшего комедийного сериала боролись «Атланта», «Барри», «Черноватый», «Умерь свой энтузиазм», «Блеск», «Кремниевая долина», «Несгибаемая Кимми Шмидт» и «Удивительная миссис Мейзел» от Amazon, которая в итоге и одержала победу. Сыгравшая в ней Рэйчел Броснахэн названа лучшей комедийной актрисой. Также сериал был отмечен в номинациях за лучший сценарий и режиссуру.

Сериалу «Корона» принесла награду актриса Клэр Фой, сыгравшая роль Елизветы II и признанная лучшей драматической актрисой. А звания лучшего комедийного актера удостоился Билл Хейдер за роль в сериале «Барри».

Заочным героем «телевизионного «Оскара», как еще называют Emmy, второй год подряд становится президент США Дональд Трамп. Доносящиеся из конгресса угрозы импичмента на сцене театра Microsoft превратились в шутку о том, что героиня актрисы Робин Райт, известной по политическому сериалу «Карточный домик», справилась бы с президентскими обязанностями гораздо лучше. Об этом пишет на своем сайте Entertainment Weekly, допустивший, что это была одна из наиболее политизированных премий Emmy. Со сцены много шутили и говорили всерьез о национальном и социальном разнообразии, об утраченных запретах на рабочих местах, сексуальной ориентации и жертвах насилия.

В прошлом году Emmy получил герой Трампа американский актер Алек Болдуин, пародирующий хозяина Белого дома в популярном музыкально-юмористическом шоу NBC Saturday Night Live. Он пошутил тогда: «Полагаю, мне следует сказать «Ну наконец-то, г-н президент, вот ваша Emmy». Это же шоу было признано лучшей развлекательной программой и в этом году. К слову, реалити-шоу Трампа «Ученик знаменитости» не получало престижной премии ни разу, на что глава государства однажды публично пожаловался.