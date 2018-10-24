Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4681 от 24.10.2018 под заголовком: В Пушкинском музее открыли салон

В Пушкинском музее воссоздали парижский салон русской баронессы

И предъявили шедевры, которыми завсегдатаи салона вошли в историю искусств
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Занимающее больше строчки название выставки, открывшейся в Галерее искусств XIX–XX вв. ГМИИ, – «Парижские вечера» баронессы Эттинген. Руссо, Модильяни, Аполлинер, Сюрваж, Фера» – не даст расслабиться даже случайному посетителю: слишком много громких имен.

Ближний круг

«Таможенника» Анри Руссо, чья «Свадьба» встречает нас у входа – а когда-то встречала гостей салона на бульваре Распай, – баронесса Элен Эттинген заново открыла, вывела в свет, купила девять его самых мощных работ: у Сергея Щукина, для сравнения, было восемь, и не столь значимых.

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