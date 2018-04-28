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Пушкинский музей объявил о сборе пластикового мусора для создания скульптур

В Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина и других московских музеях установят специальные мусорные баки для сбора пластикового мусора, который будет использован для создания скульптур. На баках будет надпись «Plastic for art», отмечается в сообщении музея.

Проект получил название «Where is my plastic bag?», его авторы – Лилия Ли-Ми-Ян и Катерина Садовски. Собранный пластиковый мусор будет переработан на заводе, после чего из него отольют скульптуры по 3d моделям.

Каждый человек, бросивший пластик в специальный бак, станет соавтором проекта. «Этот пластик мог бы разлагаться сотни лет где-то в Подмосковье, но нашими общими усилиями он может превратиться в произведения искусства», – приводятся слова авторов проекта.

«Работа Ли-Ми-Ян и Садовски – это художественный жест, который начинается со сбора пластикового мусора на собственной кухне, а заканчивается в музее», – говорится в сообщении музея. Идея проекта в том, что изменить ситуацию с пластиковыми отходами в мире можно, только начав с себя.

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