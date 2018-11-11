Кого и почему наградили на часовом Гран-при Женевы

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Астономические Récital 22 Grand Récital выиграли главный приз часового Гран-при Женевы
Bovet
Часовой Гран-при Женевы (Grand Prix d’Horlogerie de Geneve, GPHG) в этом году прошел в 18-й раз, и впервые под руководством нового президента: основателя конкурса Карло Лампрешта сменил бывший швейцарский дипломат Реймон Лоретан. Он обещает сделать конкурс еще более интернациональным и прозрачным и привлечь к участию все значимые часовые марки. Сейчас в конкурсе марки участвуют по желанию, представляя свои часы в различные категории GPHG (см. врез). Два кита часового мира – Patek Philippe и Rolex – в конкурсе не участвуют, так же как и самый дорогой независимый часовщик современности Франсуа-Поль Журн. Лоретан, вступив в должность, заявил, что хочет изменить процесс номинации часов на GPHG, – чтобы их предлагали не сами марки, а широкая панель экспертов, т. е. все заслуживающие внимания часы, и в голосовании принимало бы участие больше специалистов – по образцу Американской киноакадемии, голосующей за «Оскары». Пока же была изменена процедура голосования на GPHG: раньше члены жюри делали это дистанционно, теперь обсуждение и голосование стало очным.
Главный приз – «Золотую стрелку» (Aguille d’Or) в этом году присудили астрономическим часам Récital 22 Grand Récital, созданным Bovet. Их дизайн выстроен вокруг идеи Tellurium-Orrery – кинетической модели из Солнца, Земли и Луны. 24-часовая шкала индикации часов расположена на земном шаре, который вращается вокруг своей оси. На поверхности Земли выгравирована и расписана вручную карта с изображением океанов, гор, пустынь и лесов. Луна сферической формы движется по орбите вокруг Земли и совершает полный оборот за 29,53 суток, в точности повторяя свой синодический период. Сфера поделена на две зоны: одна из них – черного цвета, другая украшена гравировкой, имитирующей лунный рельеф. Выгравированные углубления заполнены люминесцентным материалом, что позволяет яснее различать области Луны, непосредственно освещаемые Солнцем. Роль Солнца играет парящий турбийон. Указатель секунд, расположенный на колесе каретки турбийона, вместе с ней совершает минутный оборот, отмеряя по 20 секунд на 120-градусном секторе.
gphg.org
Объявлены победители ежегодного Женевского часового Гран-при (Grand Prix d'Horlogerie de Geneve) - одной из важнейших наград в сфере часового искусства. Главный приз - «Золотую стрелку» - жюри присудило модели Récital 22 Grand Récital - третьим астрономическим часам Bovet
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gphg.org
Часы были представлены в номинации «Исключительная механика». Дизайн Récital 22 Grand Récital выстроен вокруг идеи Tellurium-Orrery — кинетической модели из Солнца, Земли и Луны. Часы Récital 22 Grand Récital будут изготавливать в двух вариантах: в корпусе из розового золота (на фото) и платины. Часы будут изготовлены ограниченной серией в 60 экземпляров, стоимость модели из золота составляет 468 500 швейцарских франков (здесь и далее указаны цены, размещенные на официальном сайте премии)
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gphg.org
Кроме обладателя «Золотой стрелки» жюри определяет лучших в 12 основных номинациях. Лучшими мужскими часами стали Chronomètre Contemporain мануфактуры Akrivia. Часы с индикацией часов, минут и секунд в корпусе из розового золота будут выпущены ограниченной серией в 25 экземпляров стоимостью 59 940 франков
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gphg.org
Российский часовой мастер Константин Чайкин и его модель «Клоун» удостоились специальной награды «За дерзость». Это первая российская награда в истории Женевского часового Гран-при. Кроме того, Чайкин претендовал на победу в двух категориях. «Клоун» мог стать лучшим в категории часов стоимостью до 10 000 франков, а специальная модель Automaton Joker - в номинации «Исключительная механика»
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gphg.org
Лучшие мужские часы с усложнениями - Galet Annual Calendar School Piece, Laurent Ferrier. Отображают часы, минуты, секунды, дату, день недели, месяц, а также запас хода. Часы в корпусе из стали оценены в 50 000 франков
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gphg.org
Лучшими женскими часами второй год подряд признаются изделия Chanel. В прошлом году победили Premiere Camellia Skeleton, первые женские часы Chanel, оснащенные механизмом собственного производства (Calibre 2). В этом году - модель Boy-Friend Skeleton: скелетон с двумя циферблатами (отдельно с часовой и минутной и секундными стрелками), ручным подзаводом и запасом хода 55 часов стоимостью 53 900 франков
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gphg.org
Часы марки Van Cleef & Arpels завоевали две премии. Lady Arpels Planétarium признаны лучшими дамскими часами с усложнением. На циферблате из авентурина расположены Солнце (из розового золота), Меркурий (из перламутра), Венера (зеленая эмаль), Земля (бирюза) и алмазная луна. Стоимость - 257 500 франков
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gphg.org
Победителем в категории «Исключительная механика» стали первые часы с большим боем мануфактуры Greubel Forsey - одни из самых сложных и дорогих, созданных Робером Гребелем и Стивеном Форси. Ежегодно выпускается от пяти до восьми экземпляров Grande Sonnerie, цена каждого - от 1,23 млн швейцарских франков
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gphg.org
Лучший хронограф - Singer Track1 Hong Kong Edition, Singer Reimagined с центральным и несколькими периферическими циферблатами. Лимитированная серия в 50 экземпляров, стоимость 47 927 франков
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gphg.org
Лучшие спортивные часы - Seiko Prospex 1968 Diver’s Re-creation, перевыпуск классических дайверских часов Seiko, впервые представленных публике в 1968 г. Стальные часы выпущены ограниченной серией в 1500 экземпляров, их стоимость 6500 франков
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gphg.org
Победителем в новой категории «Хронометрия», где отмечают модели, в которых воплощены важные для часового дела ценности, стали DB25 Starry Varius Chronomètre Tourbillon, De Bethune. Их отметили за сочетание технически сложных функций и элегантного дизайна. Лимитированная серия в 20 экземпляров, 197 000 франков
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gphg.org
Лучшие ювелирные часы года в исполнении Van Cleef & Arpels. Secret de Coccinelle со скрытым циферблатом. Уникальная модель оценена в 1,09 млн франко
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gphg.org
Часы Habring² выигрывают премию «Малая стрелка» (награда для часов стоимостью 4000–10 000 швейцарских франков) третий раз, ранее они удостаивались приза в 2013 и 2015 гг. В этом году победил хронограф Doppel-Felix, 8650 франков
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gphg.org
Победитель в номинации «Художественное мастерство» - Arceau Robe du soir, Hermès. Профиль лошади на выполнен из прямоугольных кожаных квадратов. Этот рисунок вдохновлен шелковым каре Hermes Robe du Soir. Серия из 12 экземпляров, 52 000 франков
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gphg.org
Первый победитель в новой номинации «Прорыв» - Tangente neomatik 41 Update, новинка в серии Nomos, Glashütte. Часы с оригинальным указателем даты (по ободку циферблата), цена 3520 франков
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gphg.org
Специального приза «За инновации» удостоились часы Часы Everywhere Horizon, Krayon с индикацией закат/рассвет (они были представлены в номинации «Лучшие мужские часы с усложнениями»). Часы изготовлены в единственном экземпляре, цена - 775 000 франков
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gphg.org
Еще одну особую награду, присудили часам Historiques Triple calendrier 1942, Vacheron Constantin (номинация «Лучшие мужские часы»). Они отображают часы, минуты и секунды, а также число, день недели и текущий месяц. Часы в корпусе из стали оценены в 20 700 франков
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gphg.org
В шорт-лист премии вошли 72 модели часов, по шесть претендентов в 12 категориях. Номинанты в категории «Лучшие женские часы». Скелетон Lvcea Tubogas Skeleton, Bulgari с циферблатом, украшенными хаотично расположенными буквами из названия марки. Версия в корпусе из розового золота стоит 40 800 франков
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Amadéo Fleurier 39 Fan, Bovet 1822 объединяют три изделия в одном: наручные часы, настольные часы и ожерелье-подвеска. Красное золото, 88 960 франков
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Ювелирные часы Laurier, Chaumet с циферблатом с бриллиантовой крышечкой с цветочным узором. Белое золото, 71 600 франков
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Possession Lapis Lazuli, Piaget с циферблатом из лазурита и вращающимся безелем с бриллиантами. Корпус из белого золота, 20 000 франков
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Заводная головка на Tefnut Twist Classic, Moritz Grossmann расположена на ремешке напротив отметки «шесть часов». Белое золото, 36 400 франков
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Лучшие женские часы с усложнениями. Часы Diva Finissima Minute Repeater, Bvlgari из лимитированной серии в 10 экземпляров стоимостью 180 000 франков
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gphg.org
Еще один ограниченный выпуск - Pink Hours, Ludovic Ballouard. Все цифры на циферблате отображаются вверх ногами - кроме текущего - так авторы напоминают, что единственно правильное время - в настоящий момент. Розовое золото, 91 545 франков
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gphg.org
Ювелирные часы Dahlia C1, Beauregard с открытым турбийоном, расположенным в центре бриллиантового «цветка» и индикацией часов и минут на внешнем циферблате. Серое золото, 240 000 франков
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gphg.org
Рисунок на циферблате Espiègleries Jumping Hours, Chaumet вдохновлен серией из шести юмористических брошей, дизайн которых создал кенийский художник Эванс Мбугуа. Лимитированная серия из 5 экземпляров, 126 700 франков
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Созданные в единственном экземпляре Kalpa Tourbillon Galaxy, Parmigiani Fleurier с циферблатом с рисунком звездного неба. Розовое золото, 388 000 франков
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Лучшие мужские часы. Модель DB28 Steel Wheels, De Bethune с указателем фазы Луны на отметке «шесть часов», наглядно демонстрирующим текущее положение спутника Земли. Лимитированная серия из 25 экземпляров, 89 000 франков
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gphg.org
Legacy Machine Split Escapement, MB&F с тремя мини-циферблатами: с указанием часов и минут (на отметке «12 часов»), даты («семь часов») и индикатором запаса хода («пять часов»). Лимитированная серия из 18 экземпляров, 79 000 франков
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gphg.org
В модели Endeavour Flying Hours, H. Moser & Cie. главный диск в центре циферблата отображает минуты; а вокруг него расположены три диска с индикацией часов. Лимитированная серия из 60 экземпляров, 32 000 франков
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gphg.org
Модель 217QRS, Voutilainen отображает часы, минуты, секунды и дату. На отметке «шесть часов» расположен циферблат с ретроградной секундной стрелкой. Лимитированная серия из 10 экземпляров, 118 000 франков
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Лучшие мужские часы с усложнениями. Neo Tourbillon With Three Bridges Skeleton - вариация одной из самых знаменитых моделей Girard-Perregaux. Версия в корпусе из титана стоимостью 145 000 франков
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gphg.org
Overseas ultra-thin perpetual calendar, Vacheron Constantin в корпусе толщиной 8,1 мм. Розовое золото, 81 500 франков
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Новинка 2018 года в серии Octo Finissimo Automatic, Bulgari - часы с турбийоном в корпусе из титана толщиной 3,95 мм. Лимитированная серия из 50 экземпляров, 120 000 франков
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Еще одна новая вариация в знаковой коллекции - Endeavour Perpetual Moon Concept Vantablack® H. Moser & Cie. Часы с черным циферблатом из материала, используемого в астрономических и военных целях дополнены индикатором фазы Луны. Лимитированная серия в 50 экземпляров, стоимость 35 000 франков
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Лучший хронограф. Часы 1858 Monopusher Chronograph Limited Edition 100 выпущены к 160-летнему юбилею Montblanc. Стальные часы выпущены ограниченной серией в 100 экземпляров. Цена - 30 300 франков
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Хронограф из коллекции Laureato, Girard-Perregaux. Сталь, 14 400 франков
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Хронограф Monaco Bamford, TAG Heuer в корпусе из графита. Лимитированная серия в 500 экземпляров, 7 900 франков
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L'Heure Bleue, Czapek с дополнительной индикацией запаса хода. Сталь, ограниченная серия в 18 экземпляров, 24 000 франков
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Скелетон Defy El Primero 21, Zenith с запасом хода 50 часов. Корпус из титана, 12 900 франков
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Номинация «Хронометрия». Half Hunter, D.Candaux с мини-циферблатом с индикацией часов и минут и зеркально расположенным турбийоном. Корпус из титана, лимитированная серия в восемь экземпляров, 235 000 франков
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Еще одна модель, посвященная юбилею Montblanc - Star Legacy Suspended Exo Tourbillon Limited Edition 58. Розовое золото, ограниченная серия в 58 экземпляров, 106 200 франков
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Хронограф Carrera «Tête de Vipère» Chronograph Tourbillon Chronometer, TAG Heuer с турбийоном и указателем даты. Керамика, ограниченная серия в 250 экземпляров, 19 900 франков
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Часы с турбийоном Executive Tourbillon Free Wheel, Ulysse Nardin - скелетон с «парящими» шестеренками. Серое золото, 99 000 франков
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Хронограф Defy Zero G, Zenith с гироскопическим спуском, обеспечивающим горизонтальное положение регулирующего механизма. Корпус из титана, 98 900 франков
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Категория «Исключительная механика». Automaton Joker, созданные Константином Чайкиным совместно со Свендом Андерсеном, создателем марки Andersen Genève и сооснователем Академии независимых часовщиков AHCI. Часы двусторонние. На одной стороне – «Джокер» Чайкина, а на обратной – автоматон Андерсена по мотивам картины Кассиуса Кулиджа A Bold Bluff («Собаки играют в покер»)
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Знаменитая модель Octo Finissimo Minute Repeater, Bvlgari в корпусе из графита. Модель будет создана ограниченным тиражом в 50 экземпляров, стоимость каждого 170 000 франков
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Скелетонизированные часы с турбийоном Minute Repeater Tri-Axial Tourbillon, Girard-Perregaux в корпусе из титана, 441 000 франков
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В модели Freak Vision, Ulysse Nardin использованы два новых усложнения. Первая из них – балансовое колесо из сверхлегкого кремния со стабилизирующими лопастями, выполненными из сплава никеля, создающими стабилизирующие турбулентные потоки. Вторая – сапфировое стекло прямоугольной формы, благодаря чему появился обновленный, более тонкий корпус. Стоимость модели - 95 000 франков
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gphg.org
Лучшие спортивные часы. Montblanc номинирована с редкой сейчас моделью - карманными часами. Хронограф 1858 Pocket Watch Limited Edition 100 в корпусе из титана оценен в 52 000 франков
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Модель The Monaco Gulf 2018 Special Edition, TAG Heuer вдохновлена часами Heuer Monaco - первым автоматическим хронографом в квадратном водонепроницаемом корпусе в истории швейцарского часового дела. Часы в корпусе из стали стоимостью 5700 франков
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В часах Visionnaire Chronograph Dynamique, Fabergé часы и минуты читаются на периферии циферблата, а хронограф занимает центральное место. Версия 2018-го года с индикацией оранжевого цвета стоит 37 157 франков
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Дайверские часы Ulysse Nardin в издании этого года - с новым дизайном индикаторов минут, ремешка и застежки. Часы в корпусе из титана, 7900 франков
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Еще одно пополнение в постоянной коллекции - хронограф Pilot Cronometro Tipo CP-2 Flyback, Zenith. Часы с циферблатом и ремешком бронзового оттенка оценены в 7900 франков
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Ювелирные часы. Часы The Trillion Tourbillon of Tourbillons изготовлены мануфактурой Antoine Preziuso в единственном экземпляре. Украшенные 233 бриллиантами оценены в 1,2 млн франков
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Еще одни часы, созданные в единственном экземпляре, - High Jewellery Cuff Watch Dentelle d'Or, Piaget на широком браслете. Цена модели - 337 000 франков
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Лимитированная модель Serpenti High Jewellery, Bvlgari с браслетом из золотых сфер и бриллиантов. Восемь экземпляров, 317 000 франков
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Циферблат Bouton de Camélia, Chanel скрыт под бриллиантовой камелией - любимым цветком Коко Шанель. Часы украшены 86 бриллиантами, их стоимость - 46050 франков
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gphg.org
Ювелирные часы Cascata в de Grisogono делают в трех вариантах. Члены жюри Гран-при выбрали часы с бесцветными бриллиантами стоимостью 709 800 франков
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gphg.org
Категория «Художественное мастерство». Главное украшение часов Ballet in Blue, Van't hoff - объемные бабочки, размещенные на перламутровом циферблате. Часы изготовлены в единственном экземпляре, цена - 74 000 франков
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gphg.org
Часы Ecritures de Chaumet с циферблатом, украшенным фрагментами репродукции картины Огюста Ренуара «Женщина с зонтиком в саду». Chaumet создаст пять экземпляров модели, стоимость каждой 91 200 франков
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gphg.org
Указателями часов и минут в часах Clover («Клевер»), Fabergé служат стрекозы. Стоимость модели - 183 090 франков
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Часы Métiers d'Art Les Aérostiers - Bagnols 1785, Vacheron Constantin показывают время, дату и день недели в окошках, расположенных на отметках 1, 5, 7 и 11 часов. Центральный декоративный элемент посвящен истории попыток создания летательных аппаратов совершаемых во Франции в период с 1783 по 1785 гг. Мануфактура создаст пять экземпляров стоимостью 159 000 франков
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gphg.org
Восемь экземпляров Altiplano Tourbillon Malachite, Piaget с циферблатом из малахита. Цена - 114 000 франков
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gphg.org
Категория «Малая стрелка». Часы Clown Константина Чайкина созданы как оммаж его любимому писателю Стивену Кингу: циферблат – лицо клоуна из детских кошмаров с желтыми глазами, кроваво-красными ртом и носом. Clown изготавливается из стали, ограниченной серией в 27 экземпляров. Стоимость каждой модели – 9800 франков
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Хронограф Record, Longines в корпусе из розового золота. Цена - 6300 франков
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Модель Tycho Brahe «série» T2 Anthra, Vicenterra украшена глобусом: стрелка указывает место на Земле, где в текущий момент времени 18:00. Часы будут изготовлены тиражом 99 экземпляров стоимостью 5184 франков
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Цвет и прозрачность стекла на циферблате часов 19.01, Ming меняются в зависимости от освещения. Часы в корпусе из титана оценены в 7925 франков
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Модель Marine Torpilleur, Ulysse Nardin выпускается в нескольких вариантах корпуса. На «Малую стрелку» номинированы стальные часы стоимостью 6900 франков
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Категория «Прорыв». Часы Fastback Drift, изготовленные небольшой мануфактурой Gorilla Watches, оснащены калибром Gorilla 5238, вдохновленным часовым механизмом XVII века. Корпус часов стоимостью 2950 франков изготовлен из нескольких материалов - титана, керамики и графита
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Часы Longbridge British Racing небольшой мануфактуры Reservoir стилизованы под датчик гоночного автомобиля. Часы в корпусе из стали, 3780 франков
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Conquest V.H.P. GMT Flash Setting, Longines оснащены индикацией двух часовых поясов, время которых можно установить без использования заводной головки - с помощью настройки вспышкой и смартфона с соответствующим приложением. Цена модели - 1290 франков
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Циферблат Seiko Presage Shippo Enamel изготовлен из особой эмали «шиппо» мастерами мануфактуры с более чем 100-летней историей в японском городе Нагоя. Seiko выпустит 2500 экземпляров стоимостью 1950 франков
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Новинка Black Bay GMT, Tudor усложнена функцией второго часового пояса. Стоимость - 3700 франков
Марка Van Cleef & Arpels одержала победу сразу в двух номинациях: модели Secret de Coccinelle и Lady Arpels Planétarium были признаны лучшими ювелирными и женскими часами с усложнениями соответственно, причем в категории сложных дамских часов марка побеждает второй год подряд. Secret de Coccinelle стоимостью 1,093 млн швейцарских франков созданы в единственном экземпляре. Циферблат закрывает крышечка в виде божьей коровки (она сделана из золота, оникса и бриллиантов), которая ползет по браслету из золота, изумрудов и цаворитов. Lady Arpels Planétarium стоимостью 257 500 франков – часы-планетарий: вокруг Солнца (сделанного из розового золота) по авантюриновому циферблату вращаются Меркурий (перламутр), Венера (зеленая эмаль), Земля (бирюза) и бриллиантовая Луна.
Лучшими женскими часами второй год подряд признаются изделия Chanel. В прошлом году победили Premiere Camellia Skeleton, первые женские часы Chanel, оснащенные механизмом собственного производства (Calibre 2). В этом году лучшей признали модель Boy-Friend Skeleton: сквозь сапфировые стекла отлично просматривается механизм с ручным заводом. Отправной точкой при создании часов стала идея совместить в дизайне прямые «мужские» линии и округлые «женские» – как в корпусе часов, так и в конструкции механизма, сделав часы максимально прозрачными. На реализацию этой идеи мастерам Chanel потребовалось три года, их стоимость – 53 900 франков.
Что такое GPHG
Grand Prix d’Horlogerie de Geneve (GPHG) создан издательской группой Edipresse, кантоном и городом Женева, часовым музеем MIH и лабораторией Timelab в 2001 г., сейчас это один из самых престижных конкурсов часов. По его условиям производители часов представляют свои модели (не более шести часов от одной марки), созданные и поступившие в свободную продажу не ранее чем за полтора года до вручения награды. Из поступивших заявок жюри выбирает по шесть номинантов в 12 категориях. На финальной церемонии в Женеве (в этом году она прошла 9 ноября) объявляют победителей в каждой номинации и обладателя Гран-при «Золотая стрелка». Номинации периодически меняются, например в конкурсе этого года нет номинаций «Часы с календарем» и «Часы с турбийоном», но появились категории «За дерзость», «Прорыв» и «Хронометрия».
Часы Hermes выиграли в категории «Художественное мастерство». Циферблат модели Arceau Robe du Soir (ограниченная серия из 12 экземпляров, 52 000 франков) выполнен в технике мозаики из мельчайших кусочков разноцветной кожи, а мотивом для изображенной на циферблате лошадиной головы стало шелковое каре Hermes Robe du Soir.
Если в женских категориях призы достались большим и известным брендам, то в главных номинациях для мужских часов победителями стали независимые мастера, и один из них впервые оказался из России.
Константин Чайкин в этом году выставлял на GPHG две свои работы. Модель «Клоун» – в категории «Малая стрелка» (награда для часов стоимостью 4000–10 000 швейцарских франков) – и «Исключительная механика» (номинация для часов с нестандартными техническими решениями, совместно со Свендом Андерсоном). Но победу в категории «Малая стрелка» в третий раз с 2010 г. одержала крохотная австрийская марка Habring2. А в категории «Исключительная механика» приз был присужден первым часам с большим боем мануфактуры Greubel Forsey. Прокатить мимо призов Чайкина, создавшего первые в мире часы с чертами человеческого лица, привязанными к функционалу индикации времени, было невозможно. Так российский мастер вошел в историю GPHG, став первым победителем в номинации «За дерзость». По словам Чайкина, «Клоун» создан как оммаж его любимому писателю Стивену Кингу: циферблат часов – это лицо клоуна из детских кошмаров с желтыми глазами, кроваво-красными ртом и носом. «Клоун» изготавливается из стали, ограниченной серией в 27 экземпляров. Стоимость каждой модели – 9800 франков.
Лучшими мужскими часами жюри назвало Chronomètre Contemporain косовского албанца Реджепа Реджепи, который шесть лет назад создал свою марку Akrivia. Часы с индикацией часов, минут и секунд в корпусе из розового золота будут выпущены ограниченной серией в 25 экземпляров стоимостью 59 940 франков. Лучшие сложные часы были созданы Лораном Феррье. Galet Annual Calendar School Piece в корпусе из стали стоимостью 50 000 франков отображают часы, минуты, секунды, дату, день недели, месяц, а также запас хода. Приз «За инновации» ушел часовому мастеру Реми Майя, создавшему часы Krayon Everywhere Horizon ) с редким усложнением – индикацией закат/рассвет, способной показывать время восхода и заката солнца в любой точке планеты. Эти часы изготовлены в единственном экземпляре, их цена – 775 000 франков. Приз «За возрождение легенды» достался Vacheron Constantin – за модель Historiques Triple calendrier 1942. Часы в корпусе из стали оценены в 20 700 франков.