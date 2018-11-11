Кого и почему наградили на часовом Гран-при Женевы

Победителем стали астрономические часы Bovet, а первую в истории премию для России завоевал Константин Чайкин

Астономические Récital 22 Grand Récital выиграли главный приз часового Гран-при Женевы Bovet

Часовой Гран-при Женевы (Grand Prix d’Horlogerie de Geneve, GPHG) в этом году прошел в 18-й раз, и впервые под руководством нового президента: основателя конкурса Карло Лампрешта сменил бывший швейцарский дипломат Реймон Лоретан. Он обещает сделать конкурс еще более интернациональным и прозрачным и привлечь к участию все значимые часовые марки. Сейчас в конкурсе марки участвуют по желанию, представляя свои часы в различные категории GPHG (см. врез). Два кита часового мира – Patek Philippe и Rolex – в конкурсе не участвуют, так же как и самый дорогой независимый часовщик современности Франсуа-Поль Журн. Лоретан, вступив в должность, заявил, что хочет изменить процесс номинации часов на GPHG, – чтобы их предлагали не сами марки, а широкая панель экспертов, т. е. все заслуживающие внимания часы, и в голосовании принимало бы участие больше специалистов – по образцу Американской киноакадемии, голосующей за «Оскары». Пока же была изменена процедура голосования на GPHG: раньше члены жюри делали это дистанционно, теперь обсуждение и голосование стало очным.

Главный приз – «Золотую стрелку» (Aguille d’Or) в этом году присудили астрономическим часам Récital 22 Grand Récital, созданным Bovet. Их дизайн выстроен вокруг идеи Tellurium-Orrery – кинетической модели из Солнца, Земли и Луны. 24-часовая шкала индикации часов расположена на земном шаре, который вращается вокруг своей оси. На поверхности Земли выгравирована и расписана вручную карта с изображением океанов, гор, пустынь и лесов. Луна сферической формы движется по орбите вокруг Земли и совершает полный оборот за 29,53 суток, в точности повторяя свой синодический период. Сфера поделена на две зоны: одна из них – черного цвета, другая украшена гравировкой, имитирующей лунный рельеф. Выгравированные углубления заполнены люминесцентным материалом, что позволяет яснее различать области Луны, непосредственно освещаемые Солнцем. Роль Солнца играет парящий турбийон. Указатель секунд, расположенный на колесе каретки турбийона, вместе с ней совершает минутный оборот, отмеряя по 20 секунд на 120-градусном секторе.

Марка Van Cleef & Arpels одержала победу сразу в двух номинациях: модели Secret de Coccinelle и Lady Arpels Planétarium были признаны лучшими ювелирными и женскими часами с усложнениями соответственно, причем в категории сложных дамских часов марка побеждает второй год подряд. Secret de Coccinelle стоимостью 1,093 млн швейцарских франков созданы в единственном экземпляре. Циферблат закрывает крышечка в виде божьей коровки (она сделана из золота, оникса и бриллиантов), которая ползет по браслету из золота, изумрудов и цаворитов. Lady Arpels Planétarium стоимостью 257 500 франков – часы-планетарий: вокруг Солнца (сделанного из розового золота) по авантюриновому циферблату вращаются Меркурий (перламутр), Венера (зеленая эмаль), Земля (бирюза) и бриллиантовая Луна.

Лучшими женскими часами второй год подряд признаются изделия Chanel. В прошлом году победили Premiere Camellia Skeleton, первые женские часы Chanel, оснащенные механизмом собственного производства (Calibre 2). В этом году лучшей признали модель Boy-Friend Skeleton: сквозь сапфировые стекла отлично просматривается механизм с ручным заводом. Отправной точкой при создании часов стала идея совместить в дизайне прямые «мужские» линии и округлые «женские» – как в корпусе часов, так и в конструкции механизма, сделав часы максимально прозрачными. На реализацию этой идеи мастерам Chanel потребовалось три года, их стоимость – 53 900 франков.

Что такое GPHG Grand Prix d’Horlogerie de Geneve (GPHG) создан издательской группой Edipresse, кантоном и городом Женева, часовым музеем MIH и лабораторией Timelab в 2001 г., сейчас это один из самых престижных конкурсов часов. По его условиям производители часов представляют свои модели (не более шести часов от одной марки), созданные и поступившие в свободную продажу не ранее чем за полтора года до вручения награды. Из поступивших заявок жюри выбирает по шесть номинантов в 12 категориях. На финальной церемонии в Женеве (в этом году она прошла 9 ноября) объявляют победителей в каждой номинации и обладателя Гран-при «Золотая стрелка». Номинации периодически меняются, например в конкурсе этого года нет номинаций «Часы с календарем» и «Часы с турбийоном», но появились категории «За дерзость», «Прорыв» и «Хронометрия».

Часы Hermes выиграли в категории «Художественное мастерство». Циферблат модели Arceau Robe du Soir (ограниченная серия из 12 экземпляров, 52 000 франков) выполнен в технике мозаики из мельчайших кусочков разноцветной кожи, а мотивом для изображенной на циферблате лошадиной головы стало шелковое каре Hermes Robe du Soir.

Если в женских категориях призы достались большим и известным брендам, то в главных номинациях для мужских часов победителями стали независимые мастера, и один из них впервые оказался из России.

Константин Чайкин в этом году выставлял на GPHG две свои работы. Модель «Клоун» – в категории «Малая стрелка» (награда для часов стоимостью 4000–10 000 швейцарских франков) – и «Исключительная механика» (номинация для часов с нестандартными техническими решениями, совместно со Свендом Андерсоном). Но победу в категории «Малая стрелка» в третий раз с 2010 г. одержала крохотная австрийская марка Habring2. А в категории «Исключительная механика» приз был присужден первым часам с большим боем мануфактуры Greubel Forsey. Прокатить мимо призов Чайкина, создавшего первые в мире часы с чертами человеческого лица, привязанными к функционалу индикации времени, было невозможно. Так российский мастер вошел в историю GPHG, став первым победителем в номинации «За дерзость». По словам Чайкина, «Клоун» создан как оммаж его любимому писателю Стивену Кингу: циферблат часов – это лицо клоуна из детских кошмаров с желтыми глазами, кроваво-красными ртом и носом. «Клоун» изготавливается из стали, ограниченной серией в 27 экземпляров. Стоимость каждой модели – 9800 франков.

Лучшими мужскими часами жюри назвало Chronomètre Contemporain косовского албанца Реджепа Реджепи, который шесть лет назад создал свою марку Akrivia. Часы с индикацией часов, минут и секунд в корпусе из розового золота будут выпущены ограниченной серией в 25 экземпляров стоимостью 59 940 франков. Лучшие сложные часы были созданы Лораном Феррье. Galet Annual Calendar School Piece в корпусе из стали стоимостью 50 000 франков отображают часы, минуты, секунды, дату, день недели, месяц, а также запас хода. Приз «За инновации» ушел часовому мастеру Реми Майя, создавшему часы Krayon Everywhere Horizon ) с редким усложнением – индикацией закат/рассвет, способной показывать время восхода и заката солнца в любой точке планеты. Эти часы изготовлены в единственном экземпляре, их цена – 775 000 франков. Приз «За возрождение легенды» достался Vacheron Constantin – за модель Historiques Triple calendrier 1942. Часы в корпусе из стали оценены в 20 700 франков.