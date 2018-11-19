Стал ли содержательным Петербургский культурный форум

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Схему Петербургского форума можно представить как классическую пьесу – с прологом, действием и финалом, неожиданным даже для насмотренного зрителя Ковалев Петр / ТАСС

Выступая на открытии форума в Мариинском театре, президент России Владимир Путин назвал его «праздником искусств и просвещения» и напомнил, что первый форум, 2012 г., весь умещался на одной площадке и число участников не превышало 300 человек. То ли дело теперь – по словам Путина, в форуме «принимают участие 35 000 человек, т. е. рост в 100 раз. Это о многом говорит».

О чем же? Опыт присутствия на круглых столах, панельных дискуссиях etc, коих было немерено (и это не считая спектаклей и выставок), заставляет сожалеть прежде всего о том, что разорваться невозможно. Мероприятия не записывались – в лучшем случае можно было посмотреть прямой эфир. В пресс-центре «Ведомостям» так и сказали: «Хранить записи – это невозможно! Это же терабайты!» А свободных терабайтов памяти на всех нет. Как и волшебного «маховика времени», как у Гермионы в «Гарри Поттере», позволяющего присутствовать сразу везде. Формальность многих инициатив форума, с другой стороны, делала их необязательными. В принципе, схему Петербургского форума можно представить как классическую пьесу – с прологом, действием и финалом, неожиданным даже для насмотренного зрителя, который, казалось бы, ко всему привык.