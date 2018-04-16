Фестиваль «Золотая маска» завершился необычной церемонией
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В Facebook уже заметили, что главные «Золотые маски» в этом году получили Кирилл Серебренников, Алексей Малобродский, Софья Апфельбаум и Юрий Итин. Об арестованных по делу «Седьмой студии» говорили со сцены Большого театра почти все, начиная с генерального директора премии Марии Ревякиной и заканчивая Львом Додиным, получавшим финальную «Маску» за лучший драматический спектакль большой формы. И каждый раз зал встречал это единодушным одобрением.
Сюжетно церемония с текстами Валерия Печейкина и музыкой Алексея Наджарова, танцующими роботами и летающими дирижаблями, которую изобретательно поставила Нина Чусова, была посвящена будущему, в котором все люди занимаются искусством и никакие премии уже не важны. Но по сути 24-е вручение национальной театральной премии «Золотая маска» выстроилось в цельный сюжет – можно назвать его гражданским, политическим или сюжетом единения театрального сообщества.
Драма
Эмоциональную речь о том, что театр не должен обслуживать запрос на развлечение, произнесла Алла Демидова, награжденная за лучшую женскую роль в спектакле «Гоголь-центра» «Ахматова. Поэма без героя», где значатся два постановщика – она сама и Кирилл Серебренников.
Михаил Патласов, получая награду за лучший спектакль малой формы – «Чук и Гек» Александринского театра, – предложил молчанием почтить всех жертв политических репрессий. Именно этой теме посвящен сам спектакль, в котором сказка Аркадия Гайдара монтируется с документальными свидетельствами о ГУЛАГе.
Специальный приз жюри вручило коллективу «Гоголь-центра» за «смелые поиски языка театральной современности» и пожелало фигурантам дела свободы. Хочется заметить, что в условиях той атмосферы единения и поддержки, которая чувствовалась в зрительном зале, свободу коллегам надо не желать – за нее надо продолжать бороться. Как обойдется с гражданскими заявлениями лауреатов телеканал «Культура», остается только гадать. Вырезать их – значит вырезать половину церемонии.
Но выбор лауреатов в двух самых громких драматических номинациях отправил церемонию не в будущее, а в прошлое. Из 14 спектаклей-номинантов в категории «Большая форма» жюри выбрало «Страх любовь отчаяние» Льва Додина в МДТ. Из более 20 претендентов на звание лучшего режиссера – Юрия Бутусова («Дядя Ваня» в Театре им. Ленсовета). Кажется, что молодых режиссеров и новый театр не рассматривали вовсе. Ни спектакль «Гоголь-центра» «Кузмин. Форель разбивает лед» в постановке Владислава Наставшева. Ни «Розенкранц и Гильденстерн» концептуалиста Дмитрия Волкострелова. Даже номинация «Эксперимент» прошла мимо проекта «В гостях. Европа» немецкого коллектива Rimini Protokoll – едва ли не главных ньюсмейкеров мирового театра нового века. Оба состава жюри – драматического и музыкального театра – назвали лучшим «Экспериментом» спектакль Упсала-цирка «Я – Басё» с участием особых детей и неблагополучных подростков. Это признание важности социального театра, но все же больше эмоциональный выбор – а в новаторских театральных работах хочется видеть победу мысли.
С другой стороны, новый театр прокладывает себе дорогу не обязательно через режиссуру. Одним из главных триумфаторов церемонии стала художник Ксения Перетрухина, поднимавшаяся на сцену несколько раз, в том числе как лучший художник в драматическом театре («Дыхание» в Театре наций).
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