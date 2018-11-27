Новым «Человеком-амфибией» станет женщина
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Студии Art Pictures, «Водород» и холдинг «Национальная медиа группа» работают над проектом «Человек-амфибия» по мотивам одноименного советского фантастического романа Александра Беляева, сообщили компании. Режиссером фильма станет Федор Бондарчук. Сейчас идет разработка проекта, его съемки начнутся в 2020 г., уточнил один из продюсеров картины – Михаил Врубель. Бюджет проекта пока не определен.
Роман Беляева о человеке-рыбе Ихтиандре, основанный на французском романе-фельетоне, был опубликован в 1928 г. В 1961 г. на студии «Ленфильм» снимают фильм по этому роману – он станет одной из самых кассовых советских картин. Действие фильма, как и романа, происходит в Аргентине. События нового проекта Art Pictures и «Водорода» разворачиваются в Санкт-Петербурге: Морской Дьявол нападает на корабли в Финском заливе. Этим человеком-амфибией в фильме Бондарчука окажется не мужчина, а женщина.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}