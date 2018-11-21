Disney покажет на День Победы российский фильм о войне в Афганистане

Статья опубликована в № 4701 от 22.11.2018 под заголовком: Disney к 9 мая готов

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Студия Disney включила в свой пакет для проката в России фильм Павла Лунгина о войне в Афганистане «Братство» Кадр из фильма «Братство»

Студия Disney включила в свой пакет для проката в России фильм Павла Лунгина о войне в Афганистане «Братство», заявила на выставке «Российский кинорынок» ее вице-президент Елена Бродская. Премьера картины состоится 9 мая 2019 г. Прокатчиком «Братства» стало WDSSPR – совместной прокатной компании Disney и Sony Pictures.

При этом в конце апреля Disney планирует показать в России новый эпизод франшизы о супергероях «Мстители». Его название студия пока держит в секрете. Это четвертый фильм, с прокатом предыдущих двух эпизодов в России у студии возникали проблемы из-за позиции министра культуры Владимира Мединского. Мединский настаивает, что в День Победы зрителям нужно показывать российское патриотическое кино. Поэтому западные студии должны уступать место отечественным фильмам-событиям.