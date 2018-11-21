Disney покажет на День Победы российский фильм о войне в Афганистане
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Студия Disney включила в свой пакет для проката в России фильм Павла Лунгина о войне в Афганистане «Братство», заявила на выставке «Российский кинорынок» ее вице-президент Елена Бродская. Премьера картины состоится 9 мая 2019 г. Прокатчиком «Братства» стало WDSSPR – совместной прокатной компании Disney и Sony Pictures.
При этом в конце апреля Disney планирует показать в России новый эпизод франшизы о супергероях «Мстители». Его название студия пока держит в секрете. Это четвертый фильм, с прокатом предыдущих двух эпизодов в России у студии возникали проблемы из-за позиции министра культуры Владимира Мединского. Мединский настаивает, что в День Победы зрителям нужно показывать российское патриотическое кино. Поэтому западные студии должны уступать место отечественным фильмам-событиям.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}