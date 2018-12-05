Куда идет русская литература и кто сейчас главный писатель

Считается, что «Большая книга» негласно определяет, кто же главный русский писатель прямо сейчас и куда движется наша литература. 4 декабря в Доме Пашкова награду вручили поэту и прозаику Марии Степановой, автору романа «Памяти памяти». И главный лауреат, и другие писатели говорили со сцены о солидарности.

Степанова напомнила об «оборотной стороне» культурного процесса. О заключении Олега Сенцова, о процессе «Седьмой студии». Именно сейчас деятелям культуры следует забыть о разнице во взглядах и поддержать друг друга не только словом, уверена Степанова.

Александр Архангельский, получивший второй приз за книгу «Бюро проверки», добавил, что «однократные слова себя обесценили» и вместо них необходима ежедневная практическая, возможно, нудная, но нужная работа. В пример он привел деятельность московского ПЕН-центра, который готовит доклады, устраивает круглые столы, проводит благотворительные вечера. Архангельский призвал помочь проекту «Журнальный зал», который сейчас собирает деньги на возобновление работы.

Третью премию вручили Дмитрию Быкову, писателю, который чувствует себя как дома в текстах, кажется, всех возможных форматов и каждый год стремится написать то, чего прежде не было в русской литературе. Награжденный роман «Июнь» – три истории, случившиеся с разными людьми в год перед Великой Отечественной войной. Быков также получил приз зрительских симпатий.

А симпатии и аплодисменты Быкова получила Людмила Петрушевская, которой вручили награду за вклад в литературу. Петрушевская была краткой, прочитала придуманный по пути стишок «Говорите, я вас слушаю, нищенки, зощенки» и отказалась от цветов, потому что «надо было дарить в горшке».

В этом году «Большая книга» отметила не только писателей, но и читателей – тех, кто составляет книжные списки и полки, проводит ревизию нового и помогает другим решить, на что потратить время. Проще говоря, книжных блогеров. Для них внутри «Большой книги» была учреждена премия «Литблог». И первым ее лауреатом стала Евгения Лисицына, автор телеграм-канала greenlampbooks. Особого упоминания жюри удостоилась Вера Котенко (канал «Книгиня про книги»). В шорт-лист вошли блоги на разных платформах – от сайтов и форумов до YouTube-каналов. Но победил Telegram – самая свободная площадка.

За сценические номера на «Большой книге» отвечали молодые актеры «Мастерской Брусникина», читавшие отрывки из «Несвоевременных мыслей» Максима Горького и книг финалистов премии. Из этих коллажей на сцене возникали разговоры о бессилии русского интеллигента, у которого «отсутствующие глаза», а взгляд всегда направлен на экран телефона. И о 17-летних романтиках, которых судят за отрицание авторитета власти. О «жуликах и ворах» и о судьях, которым стоит прочитать или вспомнить басню «Свинья под дубом».

Минутой молчания на «Большой книге» почтили память писателей, ушедших в 2018 г., – Владимира Войновича, Владимира Шарова, Эдуарда Успенского, Андрея Битова.