Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4733 от 16.01.2019 под заголовком: Музыка из кладовой

Музыкальный год открылся фестивалем «Возвращение»

На нем 22 года не повторялось ни одно сочинение, и запасы камерной музыки все еще кажутся неистощимыми
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Знакомая ситуация, как обычно в январе: в Малом зале консерватории яблоку негде упасть, на сцене – закадычные друзья, однокашники по Гнесинке-десятилетке, когда-то, 22 года назад, вернувшиеся на каникулы из европейских странствий – кто со скрипкой, как Роман Минц, кто с гобоем, как Дмитрий Булгаков, – чтобы поиграть вместе для таких же друзей и близких. Но не просто поиграть, а вооружась литературно-концептуальной программой.

Король без диплома

22 года назад это было в новинку: кураторское мышление присутствовало в арт-сообществе, в музыке же оно пробивалось в лучшем случае на фестивале «Альтернатива» и в других проектах, где играли современную музыку. Но оказалось, что при наличии фантазии можно сопрячь в умно выстроенные программы Брамса и Шнитке, Чайковского и Геннадия Гладкова: серьезное музицирование с первых шагов фестиваля соседствовало с придурью и весельем; отыграв Баха и Губайдулину, друзья запросто объединялись в исполнении наскоро сделанной транскрипции «Бременских музыкантов».

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