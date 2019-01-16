Музыкальный год открылся фестивалем «Возвращение»
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Знакомая ситуация, как обычно в январе: в Малом зале консерватории яблоку негде упасть, на сцене – закадычные друзья, однокашники по Гнесинке-десятилетке, когда-то, 22 года назад, вернувшиеся на каникулы из европейских странствий – кто со скрипкой, как Роман Минц, кто с гобоем, как Дмитрий Булгаков, – чтобы поиграть вместе для таких же друзей и близких. Но не просто поиграть, а вооружась литературно-концептуальной программой.
Король без диплома
22 года назад это было в новинку: кураторское мышление присутствовало в арт-сообществе, в музыке же оно пробивалось в лучшем случае на фестивале «Альтернатива» и в других проектах, где играли современную музыку. Но оказалось, что при наличии фантазии можно сопрячь в умно выстроенные программы Брамса и Шнитке, Чайковского и Геннадия Гладкова: серьезное музицирование с первых шагов фестиваля соседствовало с придурью и весельем; отыграв Баха и Губайдулину, друзья запросто объединялись в исполнении наскоро сделанной транскрипции «Бременских музыкантов».
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