Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4749 от 07.02.2019 под заголовком: Что делать с новой этикой

Фестиваль «Санденс» разобрался с новой этикой

В фокусе главного американского кинофорума оказалось осмысление политкорректности
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Кинофестиваль «Санденс» завершился триумфом довольно унылой тюремной драмы «Помилование» – оно получило главный приз в американском игровом конкурсе. Напомним, что конкурсов четыре: два документальных и два игровых – национальные и международные. Формально они равны, но негласно национальный конкурс важнее – все-таки «Санденс» нацелен прежде всего на открытие новых звезд и новых тенденций американского кино.

Решение жюри, однако, не отражает как раз главного тренда фестиваля-2019. Назовем его посткорректностью – это значит, что кинематографисты наконец осмыслили новые этические нормы и научились с ними играть, а иногда и выворачивать наизнанку.

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