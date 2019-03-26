Как Курентзис не встретился с Абдразаковым

Транзитом из Перми в Европу Теодор Курентзис проследовал через Москву с Реквиемом Верди. С ним разминулся Второй фестиваль Ильдара Абдразакова, двигавшийся встречным курсом

Статья опубликована в № 4782 от 27.03.2019 под заголовком: Невидимые партеру трубы

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













По свежей версии Курентзиса Реквием Верди – не церковное произведение, а «опера в церковных одеждах» Антон Завьялов

Транзитом из Перми в Европу Теодор Курентзис проследовал через Москву с Реквиемом Верди. С ним разминулся II Международный фестиваль Ильдара Абдразакова, двигавшийся встречным курсом

Счастливые пермяки стали первыми: на сцене Пермского театра оперы и балета Реквием Верди под управлением Теодора Курентзиса прозвучал два раза подряд. Потом настал черед Москвы: напомнил о себе Большой зал консерватории, куда уж стал было забывать дорогу просвещенный московский меломан. На очереди – Европа: Париж, Вена, Экс-ан-Прованс, Женева.