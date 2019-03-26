Стиль жизни / Культура
Статья опубликована в № 4782 от 27.03.2019 под заголовком: Невидимые партеру трубы

Как Курентзис не встретился с Абдразаковым

Транзитом из Перми в Европу Теодор Курентзис проследовал через Москву с Реквиемом Верди. С ним разминулся Второй фестиваль Ильдара Абдразакова, двигавшийся встречным курсом

Транзитом из Перми в Европу Теодор Курентзис проследовал через Москву с Реквиемом Верди. С ним разминулся II Международный фестиваль Ильдара Абдразакова, двигавшийся встречным курсом

Счастливые пермяки стали первыми: на сцене Пермского театра оперы и балета Реквием Верди под управлением Теодора Курентзиса прозвучал два раза подряд. Потом настал черед Москвы: напомнил о себе Большой зал консерватории, куда уж стал было забывать дорогу просвещенный московский меломан. На очереди – Европа: Париж, Вена, Экс-ан-Прованс, Женева.

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