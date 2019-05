Что смотреть на 58-й Венецианской биеннале современного искусства

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

Andreus Vasilenka

Главный смотр современного искусства оказался в этом году не самым массовым, но самым необычным. Национальных павильонов – 90, причем Алжир, Мадагаскар, Малайзия, Пакистан и показавшая блестящий проект Гана представлены в Венеции впервые, а Доминиканская республика, бывшая прежде одним из экспонентов павильона Латинской Америки, сделала первый самостоятельный проект.

«Львы» и собаки

Экспозиции стран распределились, как всегда, между Джардини – городским садом Венеции, Арсеналом и пространством города. Новшеством же оказался главный проект, сочиненный куратором биеннале Ральфом Ругоффом. Намек на эпоху перемен в идиоматическом названии May you live in interesting times сказался уже в том, что выставки в Центральном павильоне в Джардини и в Арсенале, в прежние времена продолжавшие друг друга, теперь являют собой параллельные миры с одним и тем же составом участников. Работы 79 приглашенных куратором художников демонстрируются на обеих площадках. В этой стереосистеме выделяется много голосов, причем голос американца Артура Джафа, награжденного «Золотым львом» за видеофильм «Белый альбом», исследующий расовые вопросы, заметен в хоре не больше, чем, скажем, инсталляции знаменитой Шилпы Гупта (Индия) и Лары Фаваретто из Италии, участвовавшей в «Манифесте-10» (Санкт-Петербург, 2014). В том же хоре – покрытые кафелем манекены Жанны Кадыровой (Украина) и разноязыкие ироничные слоганы, сочиненные участниками берлинской артгруппы Slavs and Tatars («Славяне и татары»), имеющей за плечами персональный проект в МоМА.