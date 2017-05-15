Розданы награды 57-й Венецианской биеннале

Венецианская биеннале, что бы ни говорили снобы, не только старейший, но и самый значительный и замечательный мировой арт-смотр. В течение нескольких дней в городе на воде открывается выставок если не больше, чем в нашей столице за год, то уж точно они интереснее. А основной проект, название которого становится девизом биеннале, показывает работы сотни художников со всего мира и отражает состояние и самого искусства, и умов, рассуждающих о нем.

Куратор 57-й Венецианской биеннале Кристин Масель выбрала для нее название оптимистичное и обтекаемое – Viva arte viva. Общие, растяжимые до бессмысленности заголовки-девизы для основных проектов обычны, но на этот раз, к радости зрителей, название соответствует содержанию. Выставка Кристин Масель получилась живой и естественной, хотя с ходу назвать запомнившиеся работы затруднительно. Во-первых, потому что подавляющее большинство художников впервые представлены на биеннале – одни еще молоды, заслуги других несправедливо забыты или недостаточно оценены (так, «Золотого льва» за вклад в искусство получила американка Кэроли Шниман, полвека назад она делала откровенные феминистские перформансы). Во-вторых, разделенная на две площадки и несколько тематических блоков длиннющая выставка смотрится легко – тема перетекает в тему, но они могут и путаться – ради органичности восприятия работы из разных разделов оказываются вместе.

В кураторском манифесте Масель говорила, что создает биеннале для художников и о художниках, и каждому дала достаточно места для полноценного представления. Не заботясь об актуальности и новизне их работ, поскольку искусство, как известно, непрекращающийся процесс и поэтому вечно. А какие в вечности могут быть моды и тенденции? Так что трогательные и эпические рисунки Канангинака Поотоогоока, канадского эскимоса, образуют длинный неспешный ряд. Награжденный «Золотым львом» как лучший художник основного проекта немец Франц Эрхарт Вальтер смог показать сразу несколько работ – и минималистические яркие занавесы, и подставки разной высоты из перформанса аж 1975 г. «Восемь шагов до пьедестала» (с каждым шагом зритель становится чуть выше, пока не почувствует себя памятником). Вальтер был признан лучшим, поскольку сочетает разные жанры, красоту с действием и так всесторонне влияет на зрителя. Тут с жюри не поспоришь.

Вместе с художниками Во время работы биеннале каждую неделю будут проходить «Открытые столы», где художники и зрители смогут вместе поесть и поговорить об искусстве. Несколько проектов предполагают непосредственное участие публики в изготовлении произведений.

Его проект действительно запоминается благодаря яркости тканей, ставших как бы задником для скромных с виду ступеней перформанса. А вот работу Хасана Хана («Серебряный лев») легко было не заметить – вернее, не расслышать, поскольку это звуковая инсталляция. Но это и понятно – Масель не делала ставку на звезд, никого не выделяла, не отдавала предпочтение никакому жанру или материалу. В непосредственной близости или на расстоянии в ее гигантской выставке могут оказаться шаманский шатер, мелкие фотографии, старое видео и яркие инсталляции с сетками из разноцветной пряжи. Произведения могут быть очень сложно сочиненными, как у Марихен Данц (видео и объекты на тему дионисийства), и предельно ясными, как перформанс Эдит Декиндт (человек в темной комнате тщательно подметает световой квадрат на полу). Серьезное здесь равноправно со смешным, и воткнутые в землю метлы, образующие живописный «Лес веников» Мишеля Брази, кажутся естественно взошедшими на почве Арсенала, главного местонахождения основного проекта.

Окончание выставки – в Джардини, где расположены национальные павильоны. В этом году «Золотого льва» получил немецкий. Анна Имхоф поставила там перформанс – театральное действо под названием «Фауст», он будет длиться все время работы биеннале, почти полгода, ежедневно меняясь. Актеры-перформеры двигаются в павильоне с прозрачным полом, иногда спускаются в подпол, их действия непонятны, и это тревожит зрителей. Сторожевые собаки снаружи и вовсе наводят страх. Рассчитанная гнетущая театральность, по мнению жюри, отражает проблемы нашего времени и заставляет зрителя испытывать дискомфорт (что хорошо). Жюри, конечно, всегда оказывается правым, но хочется верить, что куратор биеннале, желая здравствовать живому искусству, имела в виду радость жизни. Ее проект не тревожит, а обнадеживает.

Венеция

До 26 ноября