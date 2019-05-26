«Золотую пальмовую ветвь» Канн получил фильм «Паразиты»

Корейский режиссер Пон Джун-Хо twitter.com / Festival_Cannes

«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Паразиты» корейца Пон Джун-Хо – современная история о принцах и нищих: семья смекалистых бедолаг обманным путем, выдавая себя за других людей, устраивается работать в семью доверчивых богачей, которых всячески облапошивает, пока совершенно невероятным образом не оказывается у них в заложниках. «Паразиты» – фееричное комиксовое кино на стыке низких и высоких жанров, c массой сюжетных и смысловых перевертышей, с отчеканенной режиссурой почти оперного масштаба и целой хореографией из актерских движений и перемещений, падений и взлетов. Действительно, один из лучших и самых неожиданных фильмов конкурса, в котором жанр взвинчен до безумия.

Гран-при жюри под председательством Алехандро Гонсалеса Иньярриту вручило дебюту француженки Мати Диоп «Атлантика» – истории о сенегальских беженцах, которые погибают в море во время переправы в Испанию и возвращаются на родину в виде зомби. Cреди них оказывается возлюбленный главной героини, которая не верит в его смерть и бунтует против своего вынужденного брака с местным нуворишем. Фильм совмещает историю о Ромео и Джульетте, мифологию вернувшихся с того света и актуальную драму о мигрантах и третьем мире.

Спецприз поделили между собой бразильский вестерн «Бакурау» Клебера Мендонсы Фильо и Хулиано Дорнелесса и криминальная драма «Отверженные» француза Ладжа Ли. Первый с массой синефильских отсылок рассказывает о противостоянии безвестной бразильской деревни и иностранных – американских – интервентов. Второй в рядовой реалистической манере повествует о жизни хороших и плохих парней из небезопасных парижских пригородов.

Приз за режиссуру отдали братьям Дарденн за «Молодого Ахмеда» – утопленной в повседневности притче о преступлении, наказании и раскаянии (такие быстрые и нравоучительные фильмы братья снимали уже не раз и не два, и этот явно проигрывает предыдущим).

Награду за сценарий получила француженка Селин Скьямма за «Женский портрет в огне» – традиционную костюмную драму о запретной любви между молодой художницей и ее моделью-затворницей, живущей с матерью на пустынном скалистом берегу.

Приз за лучшую мужскую роль совершенно заслуженно получил Антонио Бандерас, который без всякого «актерства», а лишь одним взглядом, одним своим присутствием – удивительно мягко и тонко – воплотил на экране альтер-эго Педро Альмодовара в его отчасти автобиографичном фильме «Боль и слава».

Лучшей актрисой признали англичанку Эмили Бичем за роль в «Малыше Джо» Джессики Хауснер, где она отчужденно и минималистично сыграла биолога, которая впадает в параноидальную зависимость от выращенного ею «цветка счастья» – то ли безвредного, то ли зомбирующего окружающих.

Наконец, жюри отдельно отметило картину «Должно быть, это рай» Элии Сулеймана – главного палестинского режиссера наших дней, который в серии скетчей в духе Жака Тати и с самим собой в главной роли невозмутимо обозревает абсурдную современность, в которой не только Палестина, но и любая другая родина оказывается безвозвратно утраченной.

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