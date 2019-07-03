Как и почему испортились отношения человека с едой

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Колбасная серия. В магазине ковров (дуэт швейцарских художников Петера Фишли и Давида Вайса, 1979) Peter Fischli und David Weiss, Zürich 2018 / Courtesy Sprüth Magers, Berlin, Matthew Marks Gallery, New York und Galerie Eva Presenhuber, Zürich

На снимке 1940 г. человек запихивает в рот спагетти – столько, сколько не переварить. Он одет как мелкий служащий, у него обед, и он явно торопится вернуться к работе. Снимок черно-белый, но за спиной человека синий фон, сообщающий ситуации оттенок легкого безумия. Пока еще легкого. Если верить выставке «История еды в фотографии» в Amerika Haus C/O Berlin, собравшей снимки еды – от дагерротипов до дигитальных, – наши отношения с едой за последние 150 лет изрядно поменялись.

«Графин и фрукты» (1853–1860) классика и пионера фотографии Роджера Фентона еще наследуют живописной традиции, согласно которой яблоко отвечает за искушение, а персики – за плодородие. Но и отрывается от нее, закладывая иллюстративный канон всех будущих поваренных книг, включая нашу «Книгу о вкусной и здоровой пище», на выставке представленную, разумеется, разворотом с икрой. Подвергшиеся переработке продукты в таких книгах уже неопознаваемы, а выложенные из них композиции – не столько еда, сколько символы: жизнь удалась, если у вас на столе такое изобилие. Трапеза для глаз, создающая ощущение достатка и сытости, даже когда урчит в желудке, – популярный кулинарный идеологический аттракцион 1940–1950-х. Послевоенная фотография фиксирует, как разрушаются связи человека с едой вместе с меняющимся образом жизни. Пикник на берегу реки у французского классика Анри Картье-Брессона еще по-импрессионистски славит «простую жизнь». Очередь на пляже за фастфудом – сосисками с кетчупом – на снимке New Brighton (1983–1985) Мартина Парра к живописи отсылает только размерами полотна, смену же образа жизни и еды на отдыхе протоколирует как свершившийся факт. Вместо трапезы на природе перед нами конвейер по производству калорий и обслуживающие его потребители.