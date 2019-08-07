Какое экологическое будущее предсказывают выставки в «Гараже»

До конца года здесь показывают работы более полусотни художников, созданные за последние 500 лет​

Статья опубликована в № 4872 от 08.08.2019 под заголовком: Благословите зверей и детей

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Выставка «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100» начинается двумя работами еще за стенами «Гаража» Евгений Разумный / Ведомости

Выставка, занимающая все пространство «Гаража», будет на редкость долгоиграющей. Весь остаток лета и всю осень здесь будут выставлены работы более полусотни художников из России и из-за границы, созданные за последние 500 лет. Их рефлексии на тему гибнущей природы объединены в проект «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100». И только один новый объект – выстроенная за «Гаражом» инсталляция Ильи и Эмилии Кабаковых «Как встретить ангела» – будет разобран с приходом холодов.

Перед встречей с ангелом