Как на Сахалине научились показывать и смотреть кино
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Международный кинофестиваль «Край света» прошел в Южно-Сахалинске в девятый раз и впервые с добавленным в название словом «Восток», поскольку с этого года он выступает в парном разряде с западным «Краем света», рожденным в Калининграде.
На закрытии 9-го сахалинского «Края» врио губернатора области Валерий Лимаренко объявил об учреждении местного совета по кинематографии. Пригласив генерального продюсера Алексея Аграновича войти в его состав, власть таким образом оценила активность, которую развила на острове московская фестивальная команда, и выразила готовность к системному сотрудничеству. Именно это решение, а не вердикт жюри с предсказуемой и справедливой победой «Дылды» Кантемира Балагова, стало главным итогом фестиваля. Пусть даже здесь не последнюю роль сыграли предвыборные интересы областного главы и его понятное стремление извлечь политическую пользу из реальной популярности «Края» у сахалинцев.
Московская форма и сахалинское содержание
Восемь лет «Края света» на Сахалине состояли из его последовательных усилий по превращению острова в новое место кинематографической силы. Творческие мастерские под руководством столичных кураторов создавались с расчетом на взрослую заинтересованную публику, но вскоре переориентировались на молодых и совсем юных – у них есть время и желание вариться в креативной «каше» круглый год, а не в пределах одной августовской недели.
Никто не предполагал, что поставленная перед участниками одной из мастерских задача – разработать модель детского и юношеского кинофестиваля – будет не просто выполнена как проект, но и в кратчайшие сроки реализована ее авторами под корректным взрослым патронатом в виде международного кинофестиваля «Игра света». Он прошел в середине августа, стал дочерним предприятием «Края» и праздником несовершеннолетних, снимавших фильмы, составлявших из них программу, заполнявших залы, весело тусовавшихся и раздававших награды.
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