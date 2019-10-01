Стиль жизни / Досуг
Статья опубликована в № 4911 от 02.10.2019 под заголовком: Слышу голос из опасного далёка

Зачем лететь «К звездам»

В прокате – психологическая драма об отношениях отца и сына, замаскированная под космическую одиссею

Недалекое будущее. Человечество более или менее освоилось на Луне, кое-как закрепилось на Марсе и тянется дальше: предпринята экспедиция к Нептуну. Главная цель – поиск внеземных цивилизаций. Возглавляет экспедицию героический, упертый, одержимый поиском инопланетян Клиффорд Макбрайд (Томми Ли Джонс). Экспедиция пропадает, точнее, с ней не удается выйти на связь: судя по последним сообщениям, Макбрайд свихнулся. Для всей планеты отважный астронавт умер героем, только несколько высокопоставленных сотрудников НАСА знают, что он, скорее всего, еще жив. Спустя десятилетия из той точки, где должен был зависнуть макбрайдовский корабль, начинают исходить странные импульсы, вызывающие на Земле катастрофы.

У пропавшего есть сын, майор Рой Макбрайд (Брэд Питт). На первый взгляд – идеальный солдат: четкий, дисциплинированный, спокойный как удав (его пульс не поднимается выше 80 ударов в минуту, даже когда он в прологе падает на Землю из стратосферы). Долг для Роя на первом месте, поэтому от него уходит жена (Лив Тайлер), недовольная, в частности, тем, что он не хочет детей. При его работе лучше без детей – слишком велик риск, что папа не вернется из командировки. Рой сам так однажды расстроился.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Выбор редактора
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике