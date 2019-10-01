Зачем лететь «К звездам»

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По мысли авторов фильма, когда земляне колонизируют другие небесные тела, они просто перетащат туда все свои проблемы Kinopoisk

Недалекое будущее. Человечество более или менее освоилось на Луне, кое-как закрепилось на Марсе и тянется дальше: предпринята экспедиция к Нептуну. Главная цель – поиск внеземных цивилизаций. Возглавляет экспедицию героический, упертый, одержимый поиском инопланетян Клиффорд Макбрайд (Томми Ли Джонс). Экспедиция пропадает, точнее, с ней не удается выйти на связь: судя по последним сообщениям, Макбрайд свихнулся. Для всей планеты отважный астронавт умер героем, только несколько высокопоставленных сотрудников НАСА знают, что он, скорее всего, еще жив. Спустя десятилетия из той точки, где должен был зависнуть макбрайдовский корабль, начинают исходить странные импульсы, вызывающие на Земле катастрофы.

У пропавшего есть сын, майор Рой Макбрайд (Брэд Питт). На первый взгляд – идеальный солдат: четкий, дисциплинированный, спокойный как удав (его пульс не поднимается выше 80 ударов в минуту, даже когда он в прологе падает на Землю из стратосферы). Долг для Роя на первом месте, поэтому от него уходит жена (Лив Тайлер), недовольная, в частности, тем, что он не хочет детей. При его работе лучше без детей – слишком велик риск, что папа не вернется из командировки. Рой сам так однажды расстроился.