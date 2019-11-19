Художник, готовься к голу

Разыграть между классиками советского искусства из двух столиц футбольный товарищеский матч придумал куратор выставки – ректор Академии художеств и неформальный арт-директор петербургского Манежа Семен Михайловский. Ленинградец Самохвалов болел за «Зенит», а москвич Дейнека, как удалось выяснить, за «Спартак», что придало сопоставлению дополнительную актуальность. Работы двух художников традиционно соседствуют в постоянных музейных экспозициях: Александра Дейнеку Третьяковская галерея показала максимально полно серией выставок в 2009–2011 гг., ретроспектива Александра Самохвалова состоялась в Русском музее на рубеже 2014–2015 гг.