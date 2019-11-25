Как Chanel переработала «русское наследие» в ювелирные украшения

За последние полтора года Chanel уже дважды выбирает Россию местом действия больших мероприятий. В июне прошлого года в павильоне «Товары народного потребления и услуги населению» на ВДНХ Chanel показала гостям и прессе реплику коллекции Métiers d’art Paris – Hamburg 2017/18. Статус нынешнего мероприятия еще выше: это уже не повторный показ, а премьера, куда приглашали не только российских клиентов марки, но и международных. Означает ли это, что значимость российского рынка в глазах Chanel выросла? В компании уклоняются от прямых комментариев на темы, не связанные с творческой частью, получить данные о продажах или доле России в общих доходах марки не удалось и в этот раз. Известно лишь, что российские клиенты марки занимают первое место в Европе. А около 15 украшений, некоторые из которых pieces uniques, уже куплены. Значит, можно предположить, что россияне усилия Chanel ценят и их оправдывают.