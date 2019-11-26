Зачем в Электротеатре «Станиславский» выпустили сразу двух «Пиноккио»
Играет вся труппа театра. Свидетели театральных поисков Юхананова ждали Пиноккио тридцать лет и три года. Он пришел, и не один.
Пиноккоманда
Новая процессуальность, которую несколько десятилетий продвигает в театре Юхананов, легко совместилась с «пиномифологией» драматурга Андрея Вишневского, которой он занят те же самые несколько десятилетий. Для этой легкости есть веские причины: Андрей и Борис учились в мастерской Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева, имели общее пристрастие к мистериальному театру и немало поработали вместе. Оба считают, что мифологическое время до сих пор бьет ключом, что сотворение человека при участии внутренних ангелов, демонов и внешних божеств продолжается. Оба пытаются сделать это участие зримым и зрелищным.
В театрализации нового мифа участвуют основные силы команды Юхананова: композитор Дмитрий Курляндский, художник по костюмам Анастасия Нефедова, художник Юрий Хариков, хореограф Андрей Кузнецов-Вечеслов. Заметную роль в «Пиноккио» сыграла работа еще одного ученика Анатолия Васильева – венецианца Алессио Нардина, педагога по работе с масками дель арте.