В прокат вышла «Война токов» – история об электрификации Америки

Но дальше театральное дело не пошло: в Нью-Йорке мюзиклом не заинтересовались и Митник, закончивший к тому времени университет, переключился на другие проекты – пока его киноагент не посоветовал превратить заброшенную пьесу в сценарий фильма. Митник выкинул песни, зарылся в архивы и после 60 с лишним черновых вариантов выдал историческую драму, привлекшую внимание Тимура Бекмамбетова, который купил права на сценарий в 2012 г., собирался снимать сам, но потом решил остаться продюсером, а режиссером был приглашен американец Альфонсо Гомес-Рехон.