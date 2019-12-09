В прокат вышла «Война токов» – история об электрификации Америки
Дебютный сюжет студента Школы драмы Йельского университета Майкла Митника пережил удивительную жанровую трансформацию. Сначала это был мюзикл, который даже поставили в Йеле в 2008 г. Театр был маленький, бюджет спектакля смешной, на сцене под песню «Я верю» убивали током картонную лошадь.
Но дальше театральное дело не пошло: в Нью-Йорке мюзиклом не заинтересовались и Митник, закончивший к тому времени университет, переключился на другие проекты – пока его киноагент не посоветовал превратить заброшенную пьесу в сценарий фильма. Митник выкинул песни, зарылся в архивы и после 60 с лишним черновых вариантов выдал историческую драму, привлекшую внимание Тимура Бекмамбетова, который купил права на сценарий в 2012 г., собирался снимать сам, но потом решил остаться продюсером, а режиссером был приглашен американец Альфонсо Гомес-Рехон.
Другой известный продюсер, Харви Вайнштейн, в титрах не значится, но печальная судьба «Войны токов» связана с ним: скандал с обвинениями в сексуальных домогательствах разразился в разгар работы Вайнштейна над фильмом в октябре 2017 г.