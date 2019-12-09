Часовая марка Tudor выходит на российский рынок

Продажи Tudor начались в странах Европы, в Австралии и Канаде, в 1946 г. ареал поставок расширился на Азию и США, где Tudor стала поставщиком американского ВМФ. К концу столетия основными рынками Tudor были Китай и Гонконг. Но в конце 1990-х бренд стал терять популярность и в 2004 г. ушел с американского рынка. Новый взлет Tudor начался в 2010 г., его катализатором стал запуск коллекции Black Bay – нынешнего флагмана марки. В 2013 г. марка вернулась на рынок США, годом позже – Великобритании, а в прошлом году начались официальные продажи в Японии. Помимо роста продаж успехи Tudor подтверждаются профессиональными наградами и интересом коллекционеров. У марки несколько наград Женевского часового гран-при, одной из главных профильных наград в часовой индустрии. Также Tudor несколько раз устанавливала рекорды превышения эстимейта на благотворительном аукционе Only Watch. Например, на аукционе этого года часы Black Bay, впервые изготовленные в корпусе из керамики, при эстимейте в 4500–5500 швейцарских франков были проданы за 350 000 франков.