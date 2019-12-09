Часовая марка Tudor выходит на российский рынок
Компания Mercury, много лет продающая часы Rolex в России, получила в свой портфолио вторую марку этой швейцарской компании – Tudor. Продажи начнутся на этой неделе в универмагах ЦУМ в Москве и в ДЛТ в Петербурге. Tudor выпускает более 10 коллекций часов, в том числе женские. В России пока будут продаваться только мужские часы, но если на ближайших выставках в Базеле представят женские новинки, то они тоже появятся в продаже, уточняют в Mercury.
«Выход на российский рынок стал одним из ключевых стратегических шагов компании наряду с выходом на рынки США, Великобритании и Японии, превративших Tudor в глобальный бренд, который присутствует сегодня почти в 100 странах мира, – приводятся в официальном сообщении Mercury слова директора Montres Tudor S.A. Эрика Пирсона. – Бренд в своем выборе российского партнера остановился на компании Mercury, самом крупном и авторитетном ритейлере в стране. Она предложила Tudor лучшие места на своих главных торговых площадках».
В России у Tudor перспективы положительные, считает главный редактор журнала «Часовой бизнес» Вячеслав Медведев: «У широкой публики присутствует восприятие Tudor как «Rolex для бедных» (отчасти оно поддерживается и самим Rolex), но при этом можно с уверенностью говорить, что качество часов хорошее, а репутация – отличная. Спрос на Tudor можно прогнозировать хороший: Rolex – дефицитные часы, на ходовые модели (к которым в том числе относятся сопоставимые по цене с Tudor начальные модели Rolex в корпусе из стали) лист ожидания может достигать полутора лет, а Tudor – полноценная альтернатива».
«Плюс у Mercury хорошее понимание спроса и своей аудитории, поэтому, скорее всего, запуская продажи, они понимают, на что ориентируются», – добавляет Медведев.
Tudor давно хотела выйти на российский рынок, говорят несколько собеседников «Ведомостей». По словам одного из них, Tudor хотела работать именно с Mercury, а российская компания долго сомневалась, потому что ценовой сегмент Tudor заметно ниже того, с которым работает Mercury.
Переговоры велись давно и не только с Mercury, знает Медведев. Долгий период выхода на рынок, возможно, продиктован самой Tudor и вполне в духе компании – Rolex тоже вышла на российский рынок довольно поздно. Что касается возможных сомнений Mercury относительно ниши Tudor, то дистрибутор продает часы Zenith, у которой не так давно были модели стоимостью чуть выше 2000 франков, то есть почти в два раза дешевле, чем Tudor, напоминает Медведев. В их портфеле есть и Breitling, у которой также есть относительно демократичные часы. А у Mercury очень большая аудитория покупателей, которая с того момента, как стали открываться региональные пункты выдачи товаров, становится еще больше, резюмирует Медведев.
В Mercury и Tudor от комментариев отказались.
Rolex – крупнейший швейцарский бренд часов. По оценке Morgan Stanley, в 2018 г. продажи марки в деньгах составили 22,2% от всего рынка швейцарских часов, или около $11 млрд. (На втором месте марка Omega с 9% рынка и оценочными розничными продажами в $4,6 млрд.) Совокупную долю Rolex и Tudor банк оценивает в 23,5%. Согласно данным швейцарского института Contrôle Officiel Suisse Des Chronomètres (COSC), ответственного за сертификацию точности хода швейцарских часов, ежегодно сертифицируется около 800 000 часов Rolex и около 200 000 часов Tudor.
Бренд Tudor был зарегистрирован основателем Rolex Гансом Вильсдорфом в 1926 г., чтобы предложить часы качества Rolex по более доступной цене. В 1946 г. была основана компания Montres Tudor S.A., в то же время в моделях часов Tudor начал использоваться водонепроницаемый корпус Oyster, который принес славу марке Rolex. Изначально в часах Rolex использовались собственные механизмы, а в Tudor – покупные, но сейчас часть моделей Tudor оснащена калибрами собственного производства, в некоторых используются сторонние. С 2017 г. Tudor начала сотрудничество с Breitling: в часы Tudor из коллекции Black Bay стали устанавливать калибры Breitling, а в некоторых моделях Breitling были установлены тюдоровские автоматические механизмы MT5612.
Продажи Tudor начались в странах Европы, в Австралии и Канаде, в 1946 г. ареал поставок расширился на Азию и США, где Tudor стала поставщиком американского ВМФ. К концу столетия основными рынками Tudor были Китай и Гонконг. Но в конце 1990-х бренд стал терять популярность и в 2004 г. ушел с американского рынка. Новый взлет Tudor начался в 2010 г., его катализатором стал запуск коллекции Black Bay – нынешнего флагмана марки. В 2013 г. марка вернулась на рынок США, годом позже – Великобритании, а в прошлом году начались официальные продажи в Японии. Помимо роста продаж успехи Tudor подтверждаются профессиональными наградами и интересом коллекционеров. У марки несколько наград Женевского часового гран-при, одной из главных профильных наград в часовой индустрии. Также Tudor несколько раз устанавливала рекорды превышения эстимейта на благотворительном аукционе Only Watch. Например, на аукционе этого года часы Black Bay, впервые изготовленные в корпусе из керамики, при эстимейте в 4500–5500 швейцарских франков были проданы за 350 000 франков.
Приход Tudor в Россию – логичный и давно ожидаемый шаг после качественного скачка в начале 2000-х, уверен часовой журналист Алексей Кутковой: «В 2011–2013 гг. сильная команда под руководством Давиде Черрато фактически возродила бренд. Они объединили в часах лучшее из того, что мог дать Rolex, а также то, что для Rolex по разным причинам невозможно. Например, в Tudor абсолютно правильно почувствовали спрос на часы винтажного стиля и выпустили несколько таких коллекций (чего Rolex не делает и, скорее всего, делать не будет)».
«В Tudor гораздо свободнее работают с материалами, например делают часы в корпусе из бронзы или керамики. Все это позволило марке выстрелить, сейчас это серьезный игрок», – поясняет Кутковой.
По его мнению, Tudor может быть интересен покупателям и как первые часы (качественный продукт по хорошей цене), и как дополнение в коллекцию (интересная альтернатива Rolex).
Стоимость часов Tudor сопоставима с самыми доступными Rolex в корпусе из стали (и те, и другие стоят в районе 4000–5500 швейцарских франков). Отличий, позволяющих снизить стоимость Tudor, несколько. Детали механизмов Tudor делают из стандартной хирургической стали промышленного класса, Rolex использует дорогой сплав собственной разработки. Точность хода часов Roleх выше Tudor, хотя обе марки укладываются в требования COSC. Согласно стандартам COSC, механизм не должен спешить более чем на шесть или отставать более чем на четыре секунды в день. Часы Rolex имеют точность +2/-2 с, Tudor – +4/-2.