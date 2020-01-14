В Новой Третьяковке показывают две выставки о советской утопии

Здесь нет глобальной истории нашего дизайна. Вы не увидите в экспозиции экспериментов эпохи авангарда и не узнаете, например, что чуть ли не все направления современного дизайна изобретены Эль Лисицким (об этом можно узнать из фильмов, созданных музеем вместе с каналом «Культура» и представленных на музейном сайте). На выставке только промдизайн. Но из того, что есть, легко складывается логика всего отечественного дизайна, который возник вовсе не из желания сделать красиво и удобно, чтобы в конечном итоге продать. Так было на Западе. А в СССР были проблемы не с продаваемостью товаров, а с их доступностью. Поэтому прелестный детский трехколесный велосипед – изящный образец модернистского минимализма – так и не удалось воплотить в металле. Он мог бы стать украшением советского павильона на очередной ЭКСПО, но к чему запускать его в серию в условиях дефицита?