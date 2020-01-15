Как в «Зарядье» устроили вертеп

Все могло быть мимо, если бы не сюжет. Вертеп – один из главных жанров, скрепляющих христианский мир всех конфессий. Рождество младенца, ясли, поклонение волхвов, пророчество чернокнижника, избиение младенцев и смерть царя Ирода – все это сплетение историй, рассказанных евангелистами и проросших в народной культуре, образует действо, которое можно разыгрывать на площади и на театре, а можно – в двухэтажных ящиках с деревянными куклами, освещенными теплым свечным огнем. В рождественские дни вертепы играются по всему миру и в России тоже – в кругу семьи и даже на вертепных фестивалях. Или вот, к примеру, в концертном зале «Зарядье», где действо поставили режиссеры Альберт Альбертс и Александра Конникова, графическую концепцию создал Игорь Гурович, а видеографику, в которой библейские образы закручивались в технологические секвенции, – Ярослав Куриленко. Презренного Чернокнижника сыграл сам руководитель ансамбля «Сирин» Андрей Котов, а Смерть в белой простыне, вооруженную косой и декламирующую хриплые тирады, – участник этого же ансамбля, известный композитор Александр Маноцков.