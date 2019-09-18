Аптекарский огород станет бетховенским

В Аптекарском огороде в сезоне 2019/20 пройдет больше трех десятков концертов Максим Стулов / Ведомости

В мире есть место справедливости, и гениального Бетховена (1770–1827 гг.) играют всюду и везде, в том числе и в Москве. В московской афише сезона 2019/20 Бетховена будет много, хотя и не больше обычного, зато чаще всего в исполнении превосходных артистов. Кто лучше исполнит клавирные сонаты – Пьер-Лоран Эмар или Петр Андершевский? У кого интереснее прозвучит Скрипичный концерт – у Сергея Крылова или Айлена Притчина? А вдруг кто-то никогда не слышал целиком и полностью Девятую симфонию, в которую входит составной частью знаменитая Ода к радости? Пожалуйста: Московская филармония предлагает на выбор парочку Девятых – например, с интеллигентным Александром Рудиным или с лучезарным Василием Петренко. Причем если первый собирается как можно плотнее приблизиться к подлинному Бетховену, сыграв его на исторических инструментах эпохи, то второй, наоборот, выбирает версию, не принадлежащую автору, а являющуюся усовершенствованием классика романтиком Густавом Малером.

Однако всех составителей программ в грядущем сезоне намеревается обскакать Аптекарский огород – ботанический сад МГУ. Там, где в двух шагах от шумного и чадного проспекта Мира раскинулись сады и теплицы с красивейшими растениями мира, есть годная для концертов оранжерея, разве что пока загроможденная полудюжиной лишних цветочных горшков. Там уже прошел фестиваль «Вечера барокко», где лучшие певцы и музыканты спели Генделя или Вивальди. Вскоре же посреди флоры Hortus Botanicus развернется целый, вплоть по июнь 2020-го, сезон из нескольких десятков концертов. Посвящен он, конечно же, Бетховену.

Стержень цикла – исполнение всех 16 струнных квартетов Бетховена в придачу с Большой фугой. Бывало ли вообще такое в московской концертной практике, никто вспомнить не может. Исполнит их не один квартетный ансамбль, а 11 разных, собранных отовсюду – из России, Германии, Британии, Италии, Швейцарии, Польши, а то и вовсе гремуче интернационального состава. Помимо квартетов прозвучат другие ансамбли Бетховена, от дуэтов до октетов, а также фортепианные сонаты. Исполнительский уровень – самый высокий: тут и Борис Березовский, и Александр Рудин, и ансамбль «Интрада», и оркестр «Персимфанс». Но даже и это только полдела. Дальше начинается самое интересное. Вместе с Бетховеном, до него и после, вперемежку с ним будет играться музыка других композиторов. Одни жили до Бетховена и повлияли на него, другие были его современниками и не могли не испытать его влияния, третьи жили потом и творили в его канве, четвертые жили сильно потом, Бетховена чтя, любя или пытаясь от него спастись.

Весь этот спектр связей, чувств и воздействий мы ощутим сквозь кущи Аптекарского огорода. Вывести, казалось бы, уже существующую площадку на высокий информационный уровень призван Роман Минц – известный в узких кругах соруководитель ежегодного январского фестиваля «Возвращение». Составлял ли программы он лично или вместе с приглашенными им музыкантами, во всем цикле чувствуется его кураторский почерк. История музыки в его программах предстает как сгусток драматических или романных тем, обсуждение которых продолжается поныне – за клавиатурой, со скрипкой, в хоре или в ансамбле.

Одним музыкантам важно представить Бетховена как композитора старинного, поэтому они будут играть его на жильных струнах вместе с предшественниками или современниками – как аутентичный квартет британской скрипачки Алины Ибрагимовой Chiaroscuro или наш Pratum Integrum. Другим Бетховен важен как автор неунывающе актуальный, поэтому рядом с ним прозвучат Валентин Сильвестров или Альфред Шнитке – а как быть, если Сильвестров, подобно Бетховену, и поныне продолжает кропать багатели, а Шнитке прямым образом забрал тему Большой фуги в свой Третий квартет?

Почему огород Роман Минц, скрипач, художественный руководитель цикла «Бетховен-250» в Аптекарском огороде: «Мне всегда была интересна идея сделать концертный зал со своей определенной атмосферой и концепцией с нуля. Когда ставится задача придумать концепцию нового зала, то первое, что приходит в голову, – он должен предлагать что-то, чего нет в других залах. Ко мне обратился креативный директор Аптекарского огорода Александр Альмин, и я сразу вспомнил какие-то из моих прежних идей и решил попытаться претворить их в жизнь на этой площадке. Например, мне казалось странным, что в Москве не звучит бетховенский квартетный цикл, который является краеугольным не только в творчестве Бетховена, но и, пожалуй, во всей западноевропейской камерной музыке. Именно поэтому мне захотелось посмотреть, как сами музыканты видят Бетховена, с какой музыкой его сопоставляют и как на него смотрят. Поэтому я предложил 11 разным квартетам составить программы, в которых музыка Бетховена сочеталась бы с музыкой других композиторов. Так получился цикл в цикле. Другим музыкантам, которые участвуют в этой серии концертов, я ставил похожую задачу. С некоторыми мы делали программы вместе, например с Московским ансамблем современной музыки, концертом которого открывается весь цикл».

Куратор Минц в аптекарском сезоне «Бетховен-250», как и на фестивале «Возвращение», попустительствует дичайшим сочетаниям стилей. Так, Лукас Генюшас задумал сопоставить с бетховенскими сонатами, более чем передовыми для своего времени, краеугольное сочинение ХХ в., глядящее, наоборот, в толщу веков, – Ludus tonalis Пауля Хиндемита. Вадим Холоденко, исполнив изящные Вариации Бетховена на тему вальса издателя Диабелли, вслед за тем сбацает левацкий опус американца Фредерика Ржевского «Когда мы едины, мы непобедимы».

Сам Роман Минц тоже появится на сцене: он рискнет возобновить ASCH-трио вместе с альтистом Максимом Рысановым и виолончелисткой Кристиной Блаумане. Они сыграют Бетховена и Брамса вместе с пианисткой Варварой Мягковой: похоже, это новое имя, которое скоро будет у всех на устах.

Глухота Бетховена – отдельная тема. Пианист и коллекционер старинных инструментов Петр Айду вынесет на сцену исторический Broadwood, на котором Бетховен играл, постепенно теряя способность слышать собственную игру. А Московский ансамбль современной музыки предпримет попытку исполнить в оранжерее Hortus Botanicus коллаж аргентино-германского авангардиста Маурисио Кагеля «Людвиг ван», где смоделирован звуковой мир, который мог воспринимать теряющий слух музыкант. В советских пособиях этот опус характеризовался как проявление глумливого хамства по отношению к гению. Именно он и прозвучит на открытии цикла «Бетховен-250».

Все логично, теперь уже и сам Кагель классик, как и Луи Андриссен, писавший свой «Сад Эроса», словно чувствуя запахи места, где будет сыгран его шедевр, как и советский сочинитель Чары Нурымов, примерявший схемы Бетховена к туркменской картине мира. Место в очереди в вечность занял молодой композитор Кузьма Бодров, мировая премьера квартета которого, дописывающегося в эти минуты, ждет своего часа. Так что катись, Бетховен, и расскажи Чайковскому новости, как советовал Чак Берри.

Открытие программы – 21 сентября