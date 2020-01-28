Как Билли Айлиш получила пять «Грэмми» в 18 лет
Этим летом Billboard Hot 100 – еженедельно публикуемый американским журналом Billboard хит-парад сотни самых популярных в США песен – отметил знаменательное событие. Впервые его возглавил музыкант, родившийся в нашем веке, – 18-летняя Билли Айлиш. А в эти выходные она унесла больше всех наград «Грэмми» – целых пять штук. Билли Айлиш – из поколения, которое выросло со смартфоном в руке, и ее путь к успеху, в отличие от большинства современных звезд, проторен через онлайн. Она набрала популярность в музыкальных интернет-сервисах вроде SoundCloud и Spotify, сколотила бешеную фанатскую базу (сейчас у нее больше 50 млн подписчиков в Instagram), готовую покупать отдельные треки и целые альбомы, и прорвалась на обложки журналов и в телеэфир, где царит засилье звезд старой школы, считает Buzzfeed. На этом пути ей пришлось пройти через травму, клиническую депрессию и научиться жить с редкими заболеваниями.
Суперсемейка
Билли Айлиш родители хотели назвать «Пиратка» (произносится на английском «Пайрат»), но насмерть встал родной дядя – это не имя для девочки. Пришлось пойти на компромисс и дать девочке несколько имен, а заодно две фамилии – от матери и отца. Полностью певицу величают Билли Айлиш Пайрат Бэрд О'Коннелл.
Она из актерской семьи: «Родители были не, типа, известными знаменитостями, а работающими актерами».
Мэгги Бэрд снималась в отдельных сериях «Секретных материалов» и других сериалах. Играла в кино и – особенность нашего века – зарабатывала на озвучивании компьютерных игр. В 2009 г. выпустила собственный музыкальный альбом в стиле кантри. В 2013 г. вышел фильм «Жизнь наизнанку», сценарий которого она написала в соавторстве. Это рассказ о том, как музыка помогает наладить отношения матери с сыном. Их сыграли сама Мэгги и ее первенец, ее же музыка использована в саундтреках. Еще одна примета нашего времени: львиная доля бюджета была собрана с помощью краудфандинга на Kickstarter. Фильм получил награды кинофестивалей в ряде американских штатов.
Патрик О'Коннелл мелькал в фильме «Железный человек» и телесериале «Западное крыло». Когда в 1997 г. у них родился первенец, отец был без ума от бойз-бэнда Hanson, занимавшего вершины хит-парадов. Группа добилась успеха, потому что братья не ходили в школу и кучу времени тратили на музыку, решил он. В итоге певица и ее старший брат Финнеас тоже учились дома. Творчеству и предметам, которые им нравились, уделялось почти все время, остальные изучались по принципу «лишь бы сдать».
В их доме было три пианино и две спальни: одна для Билли, другая для Финнеаса, а родители спали на раскладном диване в гостиной. Их самоотверженность была вознаграждена: дети смогли реализовать свои таланты.