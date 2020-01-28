Как Билли Айлиш получила пять «Грэмми» в 18 лет

Этим летом Billboard Hot 100 – еженедельно публикуемый американским журналом Billboard хит-парад сотни самых популярных в США песен – отметил знаменательное событие. Впервые его возглавил музыкант, родившийся в нашем веке, – 18-летняя Билли Айлиш. А в эти выходные она унесла больше всех наград «Грэмми» – целых пять штук. Билли Айлиш – из поколения, которое выросло со смартфоном в руке, и ее путь к успеху, в отличие от большинства современных звезд, проторен через онлайн. Она набрала популярность в музыкальных интернет-сервисах вроде SoundCloud и Spotify, сколотила бешеную фанатскую базу (сейчас у нее больше 50 млн подписчиков в Instagram), готовую покупать отдельные треки и целые альбомы, и прорвалась на обложки журналов и в телеэфир, где царит засилье звезд старой школы, считает Buzzfeed. На этом пути ей пришлось пройти через травму, клиническую депрессию и научиться жить с редкими заболеваниями.