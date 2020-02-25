Косметика Biologique Recherche впервые будет представлена в московском отеле

Спа-центр Amnis Spa в Four Seasons Hotel Moscow открылся в сентябре 2015 г. И на момент открытия, и сейчас Amnis Spa – самый крупный спа в Москве: на площади в почти 3000 кв. м расположены 14 процедурных кабинетов, бассейн с панорамной крышей, мужская и женская зоны оздоровления и релаксации c финской сауной, хаммамом, холодными бассейнами, гидромассажными ваннами, душевыми с функцией хромотерапии, а также круглосуточный фитнес-центр. Стоимость процедур для лица в Amnis Spa – от 11 500 руб. Также в спа доступны членские карточки, на шесть месяцев и на год, в которые включены посещение всех спа-зон, 15%-ная скидка на процедуры и 10%-ная – на косметические продукты, круглосуточный доступ в тренажерный зал, две тренировки с персональным тренером, химчистка спортивной формы, один массаж, одна услуга в салоне красоты, сутки проживания в люксе «Делюкс» и банная процедура Natura Siberica. Карта на шесть месяцев стоит 480 000 руб.