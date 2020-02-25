Косметика Biologique Recherche впервые будет представлена в московском отеле
В спа-центре Amnis Spa московского отеля Four Seasons с февраля представлен французский косметический бренд Biologique Recherche. Обновленное спа-меню включит 10 новых процедур Biologique Recherche: три процедуры для тела и семь уходов за кожей лица, в том числе фирменный уход Biologique Recherche Féerie и процедуру «Восстановление после перелета», разработанную специально для Four Seasons Hotel Moscow.
Инициаторами сотрудничества стал Four Seasons, рассказала «Ведомостям» управляющая отелем Юлия Селюкова. «Biologique Recherche – это бренд с 40-летней историей, высоким качеством продуктов и отличной репутацией на российском и мировом рынках. Вектор развития Biologique Recherche совпадает с концепцией Amnis Spa – сейчас бренд фокусируется на производстве косметики с использованием высокотехнологичных растительных и морских компонентов. Именно такие высокоэффективные продукты мы будем использовать в наших уходах за кожей лица и тела. Косметика Biologique Recherche хорошо знакома нашим гостям, она представлена в более чем 70 странах мира, а также во многих отелях Four Seasons. Это важно для наших гостей, которые много путешествуют по миру, пользуются этой маркой и хотят получить хорошо знакомые им процедуры у нас», – уточняет Селюкова.
Biologique Recherche – семейная компания, основанная биологом Иваном Аллушем и его женой, физиотерапевтом Жозетт Аллуш, в 1970-х. Большинство косметических средств марки – продукты с высоким содержанием активных веществ, часть из них рекомендуется применять с использованием фирменных техник нанесения. Поэтому дистрибуция Biologique Recherche очень ограничена: средства марки продаются только там, где можно провести диагностику кожи и сделать процедуры. Косметика представлена в спа-центрах и медицинских клиниках, работать с ней имеют право только косметологи, прошедшие обучение во французских офисах марки. В Москве помимо Four Seasons косметика и уходы Biologique Recherche представлены в салонах «Посольство красоты» и Le Colon.
Как правило, в каждом из центров, работающих с Biologique Recherche, есть услуга подбора косметики. В Four Seasons Hotel Moscow разработан специальный уход «Знакомство с Biologique Recherche», включающий расслабляющий лимфодренажный массаж и глубокое очищение с использованием индивидуально подобранных сывороток и масок. Стоимость процедур Biologique Recherche в Amnis Spa – от 9000 руб. (уход «Знакомство с Biologique Recherche») до 24 000 руб. (фирменный уход Biologique Recherche Féerie).
Спа-центр Amnis Spa в Four Seasons Hotel Moscow открылся в сентябре 2015 г. И на момент открытия, и сейчас Amnis Spa – самый крупный спа в Москве: на площади в почти 3000 кв. м расположены 14 процедурных кабинетов, бассейн с панорамной крышей, мужская и женская зоны оздоровления и релаксации c финской сауной, хаммамом, холодными бассейнами, гидромассажными ваннами, душевыми с функцией хромотерапии, а также круглосуточный фитнес-центр. Стоимость процедур для лица в Amnis Spa – от 11 500 руб. Также в спа доступны членские карточки, на шесть месяцев и на год, в которые включены посещение всех спа-зон, 15%-ная скидка на процедуры и 10%-ная – на косметические продукты, круглосуточный доступ в тренажерный зал, две тренировки с персональным тренером, химчистка спортивной формы, один массаж, одна услуга в салоне красоты, сутки проживания в люксе «Делюкс» и банная процедура Natura Siberica. Карта на шесть месяцев стоит 480 000 руб.