О чем говорят награды The Art Newspaper Russia

Результаты любой премии почти всегда вызывают вопросы и разговоры, почему так, а не иначе. Премия The Art Newspaper Russia не исключение, тем более, что она редакционная, а свой выбор редакция не поясняет. В целом, ни один из победителей не вызывает недоумения, но все же явная столичность премии кажется перекосом. Понятно, что региональным музеям тяжело соревноваться на равных с Пушкинским, Третьяковкой или Эрмитажем. Тем не менее, арт-жизнь за пределами Москвы и Санкт-Петербурга становится все интереснее и ярче. В этом году наградили Уральскую биеннале, ранее за лучшую реставрацию отмечали центр Арсенал в Нижнем Новгороде. Но и помимо них за пределами столиц немало музеев, галерей и выставок, достойных того, чтобы оказаться в компании столичных грандов и даже у них выиграть.