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О чем говорят награды The Art Newspaper Russia

Пушкинский стал музеем года, Уральская биеннале признана лучшей выставкой
Анна Шилова
Заслуги Владимира Потанина перед культурой газета The Art Newspaper Russia отметила премией «Личный вклад» /The Art Newspaper Russia

Премия профильного издания о культуре и искусстве в России The Art Newspaper Russia вручается в восьмой раз. Номинации соответствуют главным рубрикам газеты: «Музей года», «Выставка года», «Книга года», «Реставрация года». Плюс награда «Личный вклад» – тем, без кого четырех главных номинаций могло и не быть.

Так получилось, что сегодня The Art Newspaper Russia – единственная российская премия, которая следит за художественной сферой в целом. Две другие важные награды, «Инновация» и «Премия Кандинского», во-первых, уже – они посвящены современному искусству. А во-вторых, ставят задачу скорее отметить художников (или других профессионалов арт-сферы) и их работы, чем оценить, «как прошел год». В идеальном мире награда с номинациями, аналогичными The Art Newspaper Russia, могла бы быть государственной или учрежденной профессиональной ассоциацией, но в реальности это вряд ли возможно. Отношение к министерству культуры и государственной культурной политике в художественном сообществе неоднозначное (помнится, на одной из церемоний издатель The Art Newspaper Russia Инна Баженова зачитала приветствие тогдашнего министра культуры Владимира Мединского, и публика встретила его, прямо говоря, без восторга). Поэтому, может, и правильно, что миссию назвать лучших взяла на себя редакция международного издания. И делает это довольно дипломатично – понятно, что невозможно вручить призы всем, но хотя бы номинациями отмечают практически всех крупных игроков.

Церемония ежегодно собирает всех представителей сообщества – от меценатов-миллиардеров, художников-звезд и директоров крупнейших музеев до рядовых сотрудников и начинающих. В зале всем приглашенным предлагают рассаживаться свободно, без деления гостей на более и менее важных. А сама церемония проходит в формате театрального представления – денежных призов лауреатам не полагается, их поздравляют музыкальным выступлением или перформансом.

Кого и почему номинировали на премию The Art Newspaper Russia

Короткий список объективно отражает главные музейные события прошедшего года

Первой назвали книгу года. Ею оказалась «Бумажная архитектура: антология» Юрия Аввакумова. Затем объявили о лучшей реставрации – тут отметили работу по восстановлению государственных регалий и личных вещей русских монархов, парадного оружия, икон и ювелирных изделий из собрания Музеев московского кремля. Приз получила директор кремлевских музеев Елена Гагарина, поднявшаяся на сцену вместе с работниками реставрационных мастерских. Эту победу отметили самым запоминающимся номером церемонии – музыкальным выступлением Филиппа Горбачева и группы «Колокол», замиксовавших колокольный звон с объявлениями о важных событиях ХХ в. из новостной хроники.

Следом шла непростая номинация «Личный вклад», в которой встретились, в частности, Владимир Потанин, Леонид Михельсон и Алишер Усманов. Победителем оказался Потанин. Награду ему вручал директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский. Он же перечислил заслуги бизнесмена перед культурой, подчеркнув, что денежная помощь среди них – не самое главное. Гораздо важнее, по мнению Пиотровского, системная работа в трех направлениях.

Первое – бизнесмен способствовал принятию закона об эндаумент-фондах, благодаря чему их разрешили учреждать в государственных музеях. Это целевой капитал, который формируется за счет денежных пожертвований, ценных бумаг и других активов для получения инвестиционного дохода, который используется на поддержание деятельности некоммерческой организации. В России закон о порядке работы эндаументов был принят в 2006 г., а один из первых эндаумент-фондов в отечественной сфере культуры зарегистрирован в 2011 г. для поддержки Эрмитажа. Основателем фонда как раз стал Потанин, который пожертвовал $5 млн и сейчас возглавляет попечительский совет фонда целевого капитала Эрмитажа.

Второе – международная работа. Здесь номером один идет дар Фонда Потанина Центру Помпиду коллекции современного русского искусства и финансирование стипендий для русскоговорящих специалистов на прохождение стажировки в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке.

И третье – укрепление связей внутри российского музейного сообщества.

Вручение награды Потанину подняло градус пафоса, но его успешно сбил конферанс Ивана Урганта, награждавшего следующего победителя – «Музей года». Здесь победу заслуженно праздновал Пушкинский, сделавший суперуспешные и важные выставки, в том числе «Щукин. Биография коллекции», впервые с 1948 г. объединившую в стенах российского музея коллекцию Сергея Щукина, разделенную после закрытия Государственного музея нового западного искусства.

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В Екатеринбурге открылась 5-я Уральская индустриальная биеннале современного искусства

Выставкой года назвали 5-ю Уральскую биеннале «Бессмертие». Это заслуженный приз, хотя главным соперником по номинации была другая великолепная выставка «Авангард. Список № 1. К 100-летию Музея живописной культуры» в Новой Третьяковке. Но награда комиссару Алисе Прудниковой важна не только как чествование успеха самой биеннале, но и как признание того, что арт-жизнь, классная и передовая, существует не только в Москве и Санкт-Петербурге. Кстати, с победой «Бессмертия» церемония могла приобрести и международный размах – куратором основного проекта была специалист Музея Гуггенхайма Шаоюй Вэн. Но не случилось: за несколько дней до церемонии гражданам Китая запретили въезд в Россию из-за угрозы распространения коронавируса, и Вэн приехать не смогла. Она много лет постоянно живет в Нью-Йорке, но паспорт у нее китайский.

Результаты любой премии почти всегда вызывают вопросы и разговоры, почему так, а не иначе. Премия The Art Newspaper Russia не исключение, тем более, что она редакционная, а свой выбор редакция не поясняет. В целом, ни один из победителей не вызывает недоумения, но все же явная столичность премии кажется перекосом. Понятно, что региональным музеям тяжело соревноваться на равных с Пушкинским, Третьяковкой или Эрмитажем. Тем не менее, арт-жизнь за пределами Москвы и Санкт-Петербурга становится все интереснее и ярче. В этом году наградили Уральскую биеннале, ранее за лучшую реставрацию отмечали центр Арсенал в Нижнем Новгороде. Но и помимо них за пределами столиц немало музеев, галерей и выставок, достойных того, чтобы оказаться в компании столичных грандов и даже у них выиграть.

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