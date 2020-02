О чем говорят награды The Art Newspaper Russia

Так получилось, что сегодня The Art Newspaper Russia – единственная российская премия, которая следит за художественной сферой в целом. Две другие важные награды, «Инновация» и «Премия Кандинского», во-первых, уже – они посвящены современному искусству. А во-вторых, ставят задачу скорее отметить художников (или других профессионалов арт-сферы) и их работы, чем оценить, «как прошел год». В идеальном мире награда с номинациями, аналогичными The Art Newspaper Russia, могла бы быть государственной или учрежденной профессиональной ассоциацией, но в реальности это вряд ли возможно. Отношение к министерству культуры и государственной культурной политике в художественном сообществе неоднозначное (помнится, на одной из церемоний издатель The Art Newspaper Russia Инна Баженова зачитала приветствие тогдашнего министра культуры Владимира Мединского, и публика встретила его, прямо говоря, без восторга). Поэтому, может, и правильно, что миссию назвать лучших взяла на себя редакция международного издания. И делает это довольно дипломатично – понятно, что невозможно вручить призы всем, но хотя бы номинациями отмечают практически всех крупных игроков.