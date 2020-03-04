Какую альтернативную историю предлагают новые сериалы

Как бы то ни было, зрителю, которого укачало на шоу Пила, можно порекомендовать сериал Дэвида Саймона, выбравшего для высказывания на схожую тему совсем другой тон. Автор великой «Прослушки» аккуратно экранизировал роман Филиппа Рота «Заговор против Америки» (2004) в духе реалистичного до последней детали ретро. Кажется, что тут все настоящее – обстановка дома Левиных в еврейском квартале, где растет шестилетний Филипп, голос диктора из громоздкого радиоприемника, рассказывающий его отцу Герману (Морган Спектор) тревожные новости мировой политики, и алый цвет помады его матери Бесс (Зои Казан) – тот же, какой носила в 1940 г. Бетти Грейбл. Каждый вечер отец сидит в своем любимом кресле в гостиной. Из приемника, уставшего вещать об ужасах войны за океаном, тихонько журчит фокстрот, мать хлопочет на кухне. А в черно-белых кадрах идущей в соседнем кинотеатре кинохроники фашистские самолеты бомбят Лондон. Здесь авторы сериала, не в пример «Охотникам», безо всякой натуги вставляют в повествование подлинную хронику гитлеровской экспансии в Европе и кадры, в которых появляется на публике легендарный летчик Чарльз Линдберг, – с дотошным реализмом бытования его героев они стыкуются идеально. И тем ошеломительнее выглядит в таком антураже альтернативная история – вообразите, что тогда, в 1940-м, все пошло не так и Америка заключила соглашение с Гитлером!