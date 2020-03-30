Кого номинировали на премию «Инновация» – 2020
Опубликован шорт-лист премии «Инновация» за 2020 год. Победителей будут выбирать в шести традиционных номинациях – «Проект года», «Куратор года», «Художник года», «Новая генерация», «Образовательный проект» и «Региональный проект».
«Инновация» – единственная государственная премия в области современного искусства. Премия этого года должна была стать первым проектом, который ее организатор, Государственный центр современного искусства (ГЦСИ), планировал проводить в новом статусе – в составе Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. По регламенту «Инновация» проходит в несколько этапов. Сначала претенденты подают заявки на сайте премии (в этом году их было более 400), затем объявляют короткий список. После награждают победителей и проводят выставку работ номинантов. В этом году из-за угрозы распространения коронавируса перенесли объявление номинантов (вместо пресс-конференции с участием директора Пушкинского Марины Лошак и директора Нижегородского Арсенала Анны Гор список номинантов опубликовали на сайте премии), а также выставку и награждение победителей. Они должны были состояться 30–31 мая 2020 г. в Нижегородском Арсенале. Лауреатов в почетных номинациях «За вклад в развитие современного искусства» и «За поддержку современного искусства России» также пока не назвали.
В главной номинации «Проект года» представлены пять выставок, в том числе три хита прошлого года – «ММОМА 99/19», приуроченная к 20-летию Московского музея современного искусства, исследовательский и выставочный проект антрополога Натальи Конрадовой, фотографов Александра Сорина и Федора Телкова «Урал мари. Смерти нет» в екатеринбургском Ельцин-центре и ретроспектива «Комар & Меламид» в Московском музее современного искусства.
«Куратором года» могут стать Ярослав Алешин (выставка «Самая счастливая осень» к 30-летию Музея Вадима Сидура), Сергей Баландин (выставка «Для себя и для них. Официальное и неофициальное искусство советских нонконформистов», галерея «Виктория», Самара), Ксения Перетрухина (выставка «Человек размером с дом» памяти Дмитрия Брусникина, Московский музей современного искусства), Наталья Смолянская (выставка «Преодоление искусства», Московский музей современного искусства) и Светлана Усольцева (проект «Идеальная выставка», Екатеринбург). Сразу за две выставки, в Москве и Владивостоке, номинирован на «Художника года» Дмитрий Морозов. Также в этой категории представлены сразу три проекта, прошедших в Московском музее современного искусства: выставка «Фонтан всего» Ивана Горшкова, выставка «Промзона» Павла Отдельнова и инсталляция Анастасии Потемкиной «Когда цветы не отбрасывают тени».
На награду «Новая генерация», где соревнуются авторы до 35 лет включительно, номинированы художники из Москвы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Владивостока. В номинации «Региональный проект» представлены кураторский форум в Санкт-Петербурге, Фестиваль аудиовизуального искусства Intervals 2019 в Нижний Новгороде, выставка «Земля Музъем» в Музее современного искусства PERMM, Фестиваль современного искусства «48 часов Новосибирск», выставка «In Residence. Из коллекции Центра современного искусства "Заря"» во Владивостоке.