Кого номинировали на премию «Инновация» – 2020

«Инновация» – единственная государственная премия в области современного искусства. Премия этого года должна была стать первым проектом, который ее организатор, Государственный центр современного искусства (ГЦСИ), планировал проводить в новом статусе – в составе Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. По регламенту «Инновация» проходит в несколько этапов. Сначала претенденты подают заявки на сайте премии (в этом году их было более 400), затем объявляют короткий список. После награждают победителей и проводят выставку работ номинантов. В этом году из-за угрозы распространения коронавируса перенесли объявление номинантов (вместо пресс-конференции с участием директора Пушкинского Марины Лошак и директора Нижегородского Арсенала Анны Гор список номинантов опубликовали на сайте премии), а также выставку и награждение победителей. Они должны были состояться 30–31 мая 2020 г. в Нижегородском Арсенале. Лауреатов в почетных номинациях «За вклад в развитие современного искусства» и «За поддержку современного искусства России» также пока не назвали.