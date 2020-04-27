Как «Чужой» стал нашим

Пару лет назад режиссер Егор Абраменко снял по сценарию экс-кинокритика «Ведомостей» и «Афиши» Романа Волобуева 11-минутный фильм «Пассажир». Герой Артура Смольянинова просыпался в 1970 г. в холостяцкой квартире с дикого бодуна от звонка телефона. Из диалога выяснялось, что он космонавт, который провел 36 часов на орбите и расслабился после подвига. Накануне в ресторане ЦДЛ он познакомился со студенткой, которая ужасно интересовалась, как выглядит Земля из космоса. Но, с сожалением отмечал герой, судя по тому, что проснулся один, он ей об этом так и не рассказал. Космонавт вешал трубку, а через несколько секунд замечал на стуле цветастое платье. В ужасе бросался в ванную и обнаруживал там окровавленный труп. А из-за ванны робко выползал гигантский зубастый слизень. «Что, опять?» – устало спрашивал его Смольянинов.