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Как «Чужой» стал нашим

Российский фантастический триллер «Спутник» вышел онлайн
Денис Корсаков
Советской фактуры в «Спутнике» мало, но действие почему-то точно датировано 1983 г. /НМГ / «Водород» / Art Pictures Studio / Hype Film / Sony Pictures / СТС

Пару лет назад режиссер Егор Абраменко снял по сценарию экс-кинокритика «Ведомостей» и «Афиши» Романа Волобуева 11-минутный фильм «Пассажир». Герой Артура Смольянинова просыпался в 1970 г. в холостяцкой квартире с дикого бодуна от звонка телефона. Из диалога выяснялось, что он космонавт, который провел 36 часов на орбите и расслабился после подвига. Накануне в ресторане ЦДЛ он познакомился со студенткой, которая ужасно интересовалась, как выглядит Земля из космоса. Но, с сожалением отмечал герой, судя по тому, что проснулся один, он ей об этом так и не рассказал. Космонавт вешал трубку, а через несколько секунд замечал на стуле цветастое платье. В ужасе бросался в ванную и обнаруживал там окровавленный труп. А из-за ванны робко выползал гигантский зубастый слизень. «Что, опять?» – устало спрашивал его Смольянинов.

«Пассажир» даже проник в конкурс «Кинотавр. Короткий метр», но ничего там не выиграл. Потому что выглядел не как самостоятельное произведение, а как заявка на полнометражную картину. Вот на эту. К студии Hype Film, выпустившей «Пассажира», присоединились компании «Водород» и Art Pictures Studio, продюсеры Федор Бондарчук, Михаил Врубель и Александр Андрющенко, сценаристы Олег Маловичко и Андрей Золотарев. Перечисленные лица и организации ответственны за фильмы «Притяжение», «Вторжение», «Лед» и «Лед-2». Судя по «Спутнику», им захотелось выпустить что-то поизящнее, не столь размашисто-мелодраматическое. Вероятно, на продюсерском языке такое называется «стильный сай-фай».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных