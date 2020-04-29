The Art Newspaper Russia опубликовала рейтинг самых посещаемых музеев России

В десятку лидеров среди художественных музеев Москвы и Санкт-Петербурга из года в год попадают практически одни и те же институции, лишь меняясь местами. Лидером по популярности уже давно остается Эрмитаж: в прошлом году его посетили 4,95 млн посетителей (против 4,37 в 2018 г.). Второе место занимают Музеи Московского Кремля, которые в этом году впервые включены в рейтинг столичных художественных музеев, а не «музеев с территорией», как прежде. В 2019 г. кремлевские музеи посетили 3,1 млн, в 2018 г. – 2,68 млн. На третьем месте – Третьяковская галерея (2,8 млн посетителей в 2019 г., 2,1 млн – в 2018 г.). Также в десятке самых посещаемых музеев Русский музей, Мультимедиа Арт Музей, ГМИИ им. Пушкина, Исторический музей, Музей Фаберже, музей современного искусства «Гараж» и Музей Москвы. Все они за год улучшили показатели посещаемости.