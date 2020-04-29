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The Art Newspaper Russia опубликовала рейтинг самых посещаемых музеев России

Лидерами остаются институции Москвы и Санкт-Петербурга
Анна Шилова
Эрмитаж по-прежнему бьет рекорды посещаемости /Александр Демьянчук / ТАСС

Российская редакция газеты об искусстве и культуре The Art Newspaper Russia опубликовала рейтинг самых посещаемых музеев России. Топы лидеров по популярности составляются восьмой год, для разных категорий музеев предусмотрены отдельные рейтинги: художественные музеи Москвы и Санкт-Петербурга, художественные музеи в регионах, парковые комплексы, ландшафтные, историко-архитектурные музеи и кремли, историко-краеведческие музеи в регионах, литературные и мемориальные музеи и музеи-усадьбы, а также тематические музеи.

В десятку лидеров среди художественных музеев Москвы и Санкт-Петербурга из года в год попадают практически одни и те же институции, лишь меняясь местами. Лидером по популярности уже давно остается Эрмитаж: в прошлом году его посетили 4,95 млн посетителей (против 4,37 в 2018 г.). Второе место занимают Музеи Московского Кремля, которые в этом году впервые включены в рейтинг столичных художественных музеев, а не «музеев с территорией», как прежде. В 2019 г. кремлевские музеи посетили 3,1 млн, в 2018 г. – 2,68 млн. На третьем месте – Третьяковская галерея (2,8 млн посетителей в 2019 г., 2,1 млн – в 2018 г.). Также в десятке самых посещаемых музеев Русский музей, Мультимедиа Арт Музей, ГМИИ им. Пушкина, Исторический музей, Музей Фаберже, музей современного искусства «Гараж» и Музей Москвы. Все они за год улучшили показатели посещаемости.

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Абсолютными лидерами остаются главные художественные музеи Москвы и Санкт-Петербурга – Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музеи Московского Кремля, Русский музей и Пушкинский музей. Конкуренцию им могут составить только парковые комплексы и архитектурные памятники. В этой категории самым популярным остается музей-заповедник «Петергоф», рост посещаемости которого с 5,7 млн в 2018 г. до 6,3 млн в 2019 г. привел к коллапсу в работе. Исаакиевский собор и «Царское Село» по посещаемости идут почти вровень с Эрмитажем – 4,3 млн и 4,18 млн в 2019 г. соответственно. Также планку в 1 млн посетителей перешагнули Казанский кремль, Музей истории Санкт-Петербурга (включая Петропавловскую крепость), «Царицыно», «Павловск», Коломенское и историко-архитектурные и парковые ансамбли Ярославля и Владимира.

Кроме того, свыше 1 млн человек посетили музей-заповедник «Сталинградская битва» в Волгограде (2,6 млн), Музей обороны и освобождения Севастополя (1,24 млн) и Центральный военно-морской музей Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге (1,08 млн). Все три музея входят в категорию тематических, куда относят военно-исторические, естественнонаучные, научно-технические, этнографические институции. 

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Рейтинги этого года вновь демонстрируют, что посещаемость региональных музеев (за исключением перечисленных) драматически проигрывает столичным. Здесь среди художественных музеев лидером стал комплекс  «Новый Иерусалим» в Московской области (490 тыс. посететелей), а среди историко-краеведческие музеев — Национальный музей Республики Татарстан в Казани (659 тыс.). Это примерно половина второй десятки рейтинга художественных музеев Москвы и Санкт-Петербурга. При этом большинство учреждений в абсолютных цифрах показывают рост. В некоторых случаях — почти двукратный, как, например, Пермская государственная художественная галерея и Вятский художественный музей им. B.M. и A.M.Васнецовых в Кирове.  

Все списки составляются на основе собственных данных музеев, а также с учетом статистики Министерства культуры РФ. Учитываются посетители постоянных экспозиций и временных выставок (в том числе в составе экскурсий), а также участники культурно-образовательных программ и массовых мероприятий. На вопрос, какие категории посетителей приоритетны, большинство опрошенных музеев ответили — все, уточняет The Art Newspaper Russia. Но если все же составлять условный перечень целевых групп, то он мог бы выглядеть так: туристы всех возрастных категорий, школьники, пенсионеры, маломобильные посетители и люди с ограниченными возможностями восприятия, молодая аудитория.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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