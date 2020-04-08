Галеристы Москвы попросили правительство помочь пережить кризис

Карнеева пояснила, что в Smart Art не знали о письме до момента его публикации: «Нас не пригласили к дискуссии на тему его разработки, но все, кто его подписал, являются исключительно коммерческими предприятиями. Мы тоже являемся коммерческой компанией, но при этом первоочередные задачи, которые мы перед собой ставим, иные, чем извлечение прямой прибыли. Мы полностью подготовили и провели более 10 выставочных проектов, в том числе, сотрудничая с государственными институциями. Кроме того, мы выдали художникам несколько грантов на оплату резиденций, студий и приобретение материалов. В этом преимущественно и состоит наша деятельность, поэтому мы не совсем вписываемся в состав подписантов данного письма». Меры государственной поддержки в культурной сфере Карнеева оценивает положительно, но приводит в пример опыт других стран: Испании, где Министерство культуры выделило 500 000 евро на покупку работ местных современных художников (это прямая поддержка, и часть денег получат галеристы), и Германии, где правительство выделило 50 млрд евро на поддержку художников и культурной индустрии в целом.