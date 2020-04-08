Галеристы Москвы попросили правительство помочь пережить кризис

Галеристы Москвы попросили правительство помочь пережить кризисРынок маленький, но без поддержки может рухнуть
Представители частных художественных галерей Москвы обратились с письмом к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку учреждениям, пострадавшим от последствий кризиса. Письмо инициировано основателем Altmans Gallery Егором Альтманом и подписано помимо него еще 16 представителями различных галерей.
Последствия пандемии коронавируса ощущают на себе все индустрии без исключения, и сфера культуры и искусства стала одной из наиболее уязвимых, объясняют авторы письма. Они просят Министерство культуры и правительство РФ освободить частные учреждения культуры от уплаты налогов, предоставить отсрочку по оплате коммунальных платежей, разработать программы субсидирования на время пандемии, а также отменить торговый сбор, который галеристы платят как все остальные предприниматели, работающие в торговле.
«Большинство галерей – планово-убыточные, это не высокорентабельный бизнес. Как правило, они живут только тем, что зарабатывают с продажи произведений. Сложно точно сказать, сколько посетителей становятся покупателями, но если галерея закрыта, то не становится нисколько. А сейчас закрыты все галереи. При этом расходы у них остаются прежними – аренда, зарплата и т.д. Плюс расходы на организацию выставок, которые пришлось закрыть или открытие которых отложено», – пояснил «Ведомостям» Альтман. «Покрывать эти расходы большинству галерей нечем. Одна из галерей Altmans Gallery расположена в Тель-Авиве, она тоже закрыта, но деньги на выплату зарплат сотрудникам выделило государство. У нас ничего подобного нет. Для многих галерей даже месяц простоя может стать критическим – они закроются и уже больше не смогут открыться», – добавляет галерист.
В числе тех, кто подписал письмо, нет представителей многих крупных частных галерей и институций – например, основателя галереи Ovcharenko, аукциона Vladey и арт-шоу Da!Moscow Владимира Овчаренко, соосновательниц компании Smart Art Екатерины Винокуровой и Анастасии Карнеевой, совладельцев галереи «Триумф» Емельяна Захарова и Дмитрия Ханкина и т.д. Альман говорит, что при составлении письма он общался со многими крупными галеристами, и даже если они не захотели каждый по своим причинам подписываться, то все равно помогали.
Овчаренко уточнил, что о письме знал, но он еще с советских времен против коллективных писем, поэтому старается действовать самостоятельно – это более результативно. О мерах поддержки, о которых просят авторы письма, Овчаренко говорит как о хорошей идее, добавляя, что еще было бы нужно предоставить серьезный бюджет государственным и муниципальным музеям для приобретения произведений искусства высокого уровня и сделать этот процесс прозрачным.
Карнеева пояснила, что в Smart Art не знали о письме до момента его публикации: «Нас не пригласили к дискуссии на тему его разработки, но все, кто его подписал, являются исключительно коммерческими предприятиями. Мы тоже являемся коммерческой компанией, но при этом первоочередные задачи, которые мы перед собой ставим, иные, чем извлечение прямой прибыли. Мы полностью подготовили и провели более 10 выставочных проектов, в том числе, сотрудничая с государственными институциями. Кроме того, мы выдали художникам несколько грантов на оплату резиденций, студий и приобретение материалов. В этом преимущественно и состоит наша деятельность, поэтому мы не совсем вписываемся в состав подписантов данного письма». Меры государственной поддержки в культурной сфере Карнеева оценивает положительно, но приводит в пример опыт других стран: Испании, где Министерство культуры выделило 500 000 евро на покупку работ местных современных художников (это прямая поддержка, и часть денег получат галеристы), и Германии, где правительство выделило 50 млрд евро на поддержку художников и культурной индустрии в целом.
Галерейный бизнес – совсем небольшой, на фоне пострадавших от кризисных потерь сервисных индустрий так и вовсе крохотный. Но это не означает, что галерейщиков не нужно поддерживать, уверен Альтман. Более того, нынешний кризис может стать отправной точкой для начала диалога сообщества и государства. «Галерейное сообщество в России и в Москве не консолидировано: нет отраслевых ассоциаций или объединений. Но рынок постепенно формируется, общество и уклад жизни меняются, – говорит Альтман. – В сфере уже есть достаточное количество людей, знающих и понимающих, как работает мировой рынок, как нужно работать нам в России».
«Сейчас все говорят о проблемах ресторанов и отелей. Но у них нет кризиса рынка – люди в России любят ходить в рестораны, на месте закрытых всегда открываются другие, – продолжает инициатор письма. – А если сейчас закроются все галереи, тогда что? Их и так не больше нескольких десятков, если после кризиса останется десять, кому от этого будет лучше? Москва все же мировая культурная столица, а галереи – ее безусловное украшение. Поэтому хотелось бы, чтобы сложившаяся ситуация стала для Минкульта поводом начать диалог с сообществом». «Сейчас государство никак не поддерживает галерейщиков, а можно было бы обсудить, например, частичную поддержку выставок. Еще один вопрос – почему российские музеи покупают у российских галерей совсем мало? Как будут поддерживать художников, если исчезнут галереи? Вопросов много, хочется, чтобы начался диалог», – резюмирует Альтман.