Шесть российских музеев вошли в топ самых посещаемых в мире в 2019 году

В десятке самых популярных выставок российских экспозиций не оказалось. Поскольку продолжительность выставок разнится, в The Art Newspaper составляют рейтинг не по абсолютному числу посетителей, а по среднему количеству визитов в день. Поэтому топ возглавила анимационная выставка о работе кинокомпании DreamWorks. Ее показывали на двух площадках Культурного центра Банка Бразилии: в Рио-де-Жанейро ее посещали в среднем 11 тыс. человек, а в Белу-Оризонти — 9,2 тыс. . Третье место еще у одной выставки, организованной Культурным центром Банка Бразилии — персональной экспозиции китайского современного художника Ай Вэйвэя. Работы Ай Вэйвея в Южной Америке показывали впервые, а по числу работ выставка самой крупнейшей в карьере художника. Ее ежедневно посещали свыше 9,1 тыс. человек. Все три выставки были бесплатными, уточняет The Art Newspaper.