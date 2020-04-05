Шесть российских музеев вошли в топ самых посещаемых в мире в 2019 году
Международная редакция издания об искусстве The Art Newspaper опубликовала списки самых посещаемых музеев и выставок за 2019 г. Десятку самых популярных музеев в мире второй год подряд возглавил французский Лувр. Его за год посетили 9,6 млн человек. Следом идут Национальный музей Китая (7,93 млн посетителей) и Музеи Ватикана (около 6,9 млн). Также в топ-10 включены нью-йоркский Метрополитен (6,48 млн), Британский музей (6,2 млн), лондонские Национальная галерея (6,01) и галерея Тэйт (6,09 млн), Центр искусства королевы Софии в Мадриде (4,42 млн) и вашингтонская Национальная художественная галерея (4,07 млн). Список музейных лидеров год от года кардинально не меняется, музеи только меняются местами.
Самым посещаемым российским музеем остается Эрмитаж — в 2019 г. петербургский музей посетили 4,95 млн человек. Помимо него в топ-100 попали Музеи Московского Кремля (17-е место, 3,1 млн), Третьяковская галерея (20-е место, 2,84 млн), Русский музей (25-е место, 2,39 млн), ГМИИ им. Пушкина (46-е место, 1,48 млн), Музей современного искусства «Гараж» (84-е место, 942 тыс.). Все они улучшили свое положение в рейтинге по сравнению с прошлым годом.
В десятке самых популярных выставок российских экспозиций не оказалось. Поскольку продолжительность выставок разнится, в The Art Newspaper составляют рейтинг не по абсолютному числу посетителей, а по среднему количеству визитов в день. Поэтому топ возглавила анимационная выставка о работе кинокомпании DreamWorks. Ее показывали на двух площадках Культурного центра Банка Бразилии: в Рио-де-Жанейро ее посещали в среднем 11 тыс. человек, а в Белу-Оризонти — 9,2 тыс. . Третье место еще у одной выставки, организованной Культурным центром Банка Бразилии — персональной экспозиции китайского современного художника Ай Вэйвэя. Работы Ай Вэйвея в Южной Америке показывали впервые, а по числу работ выставка самой крупнейшей в карьере художника. Ее ежедневно посещали свыше 9,1 тыс. человек. Все три выставки были бесплатными, уточняет The Art Newspaper.
Самыми посещаемыми выставками с платным входом оказались проекты Токийского Метрополитена: ретроспектива Эдварда Мунка и «Густав Климт. Вена, Япония, 1900». Выставку Мунка ежедневно посещали свыше 8,9 тыс. человек, а Климта — около 7,8 тыс. Самой посещаемой европейской выставкой стали парижские гастроли экспозиции «Тутанхамон. Сокровища золотого фараона» в выставочном комплексе Grande Halle парка Ла-Виллет — 7,7 тыс. посещений в день. Она же оказалась абсолютным лидером по посещаемости — за шесть месяцев работы ее увидели почти 1,5 человек. Лидером по числу посещений среди частных музеев стал Фонд Louis Vuitton, показавший совместную выставку работ Жан-Мишеля Баския и Эгона Шиле. Ее посещали по 7 тыс. человек в день, это восьмое место рейтинга.
Российских выставок в итоговом топе более двадцати. Самой посещаемой стала ретроспектива Архипа Куинджи в Третьяковской галерее (95-е место). Далее идут «Союз молодежи. Русский авангард 1909–1914» в Русском музее (116-е место) и выставка Эдварда Мунка в Третьяковке (126-е место). Также в первую сотню вошли выставки «Три коллекции» в Русском музее (141-ое место) и «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100» в «Гараже» (162-е место).