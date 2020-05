Как «Мир Дикого Запада» превратился в анекдот

Где-то мы уже видели эту сцену. Мужчина и женщина наблюдают, как на горизонте взрываются небоскребы, звучит песня о безумии: в 1999 г. – «Where is My Mind?» Pixies, в 2020-м – пинкфлойдовская «Brain Damage» с альбома «Dark Side of the Moon». Финал третьего сезона «Мира Дикого Запада» (Westworld) повторяет знаменитую сцену из «Бойцовского клуба» Дэвида Финчера, но без финчеровской издевки. В 1999-м, глядя на фейерверк разрушения, герой Эдварда Нортона объяснял: «Мы встретились в странный период моей жизни». В 2020-м героиня Тенди Ньютон в той же ситуации заявляет: «Это новый мир, в котором ты можешь стать кем захочешь».