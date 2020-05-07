Как «Мир Дикого Запада» превратился в анекдот

На этот раз от цифрового рабства, навязанного человечеству суперкомпьютером Ровоамом. Разумеется, из самых благих побуждений. Два сезона сценаристы и шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джой городили тематические парки с андроидами и рассуждали о том, что человек перестал быть протагонистом, а в третьем вдруг передумали и решили дать homo sapiens новый шанс. Сериал, дразнивший философскими вопросами, выродился в банальную антиутопию в декорациях технотриллера. Разве что за освобождение человечества теперь взялись машины: главная революционерка-андроид Долорес (Эван Рейчел Вуд) вырвалась из парка не для того, чтобы разрушить мир людей до основания (как нас пытались убедить поначалу), а чтобы вернуть человеку свободу воли, отданную в обмен на безопасность и благополучие. Потому что, объясняет она в финальной серии, хотя мир людей и жесток, в нем много красоты, и создатели Долорес научили ее это ценить.