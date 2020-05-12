В Valentino сменился генеральный директор

Вентурини нужен в Valentino как управленец, способный трансформировать признание нынешнего креативного директора Пьерпаоло Пиччоли в коммерческий успех. Эту способность одинаково хорошо говорить на одном языке и с творческим коллективом, и с клиентами он доказал в Gucci. Сейчас коллекции высокой моды, создаваемые Пиччоли для Valentino, высоко ценятся профильными СМИ и имеют стабильный успех у постоянных клиентов. Но марке недостает товаров для более широкого потребителя, которые позволят нарастить продажи. Обычно роль такого драйвера играют аксессуары, и несколько лет у Valentino ими были сумки и обувь линии Rock stud. Но сейчас они вышли из моды и спрос на них упал. Вероятно, от Вентурини владельцы марки ждут, что он вместе с дизайнерской командой сможет придумать ряд предложений – потенциальных хитов, предполагает профильное издание Business of Fashion. Кроме того, назначение Вентурини главой знакового модного дома само по себе подчеркивает значимость мерчендайзинга и маркетинга в современной моде, резюмирует Business of Fashion.