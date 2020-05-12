В Valentino сменился генеральный директор

В Valentino сменился генеральный директорИтальянский модный дом возглавит бывший топ-менеджер Gucci
Генеральным директором Valentino назначен Джакопо Вентурини. Он приступит к своим обязанностям с 1 июня, уточняется в официальном сообщении компании.
Вентурини переходит в итальянский модный дом с должности вице-президента Gucci по по мерчендайзингу и рынкам. В этой должности он проработал почти пять лет, с января 2015 г. по октябрь 2019 г. Должность Вентурини в Gucci была одной из ключевых, он отвечал за оформление всех точек продажи марки и в целом за подачу марки клиентам. «Он человек, связывающий потребности бизнеса и производимый продукт, он понимает клиентов и рынки и способен донести их желания креативному директору, у которого совершенно другое восприятие. Вместе они могут решать любые задачи», – оценивал работу Вентурини генеральный директор Gucci Марко Бицарри, пригласивший его в компанию.
В Valentino Вентурини не чужой человек. Свою карьеру он начинал как раз в Valentino, еще когда марка принадлежала основателю бренда Валентино Гаравани и его партнеру Джанкарло Джаметти. Тогда, в начале 2000-х, он работал бренд-менеджером одновременно в департаментах женской и мужской одежды. После Вентурини недолго работал в Prada, а в 2008 г. вновь вернулся в Valentino директором департамента pret-a-porter и розничной продажи.
В должности гендиректора Valentino Вентурини сменит Стефано Сасси, возглавлявшего марку с 2006 г. по начало 2020 г. В заявлении компании указано, что решение Сасси покинуть компанию «полностью согласовано» с советом директоров и акционерами.
Карьера Стефано Сасси уникальна, причем не только для модной индустрии: ему удавалось оставаться в своей должности при трех разных владельцах. Сасси был назначен гендиректором еще в 2006 г. Валентино Гаравани. Он сохранил должность и после того, как Валентино и Джанкарло Джаметти продали компанию в 2007 г. инвестфонду Permira, а тот, в свою очередь, перепродал Valentino в 2012 г. катарской компании Mayhoola For Investments. В должности гендиректора Сасси все эти годы был успешен. Например, с 2009 по 2015 г. бизнес Valentino вырос в пять раз; в 2015 г. продажи выросли на 48% и преодолели знаковую для любого потребительского бренда отметку в $1 млрд.
Но к 2018 г. рост замедлился: продажи составили 1,19 млрд евро против 1,16 млрд евро годом ранее. В 2019 г. продажи выросли до 1,22 млрд евро, что меньше среднего по рынку и существенно уступает росту конкурентов. Например, выручка Louis Vuitton в 2018 г. выросла на 10%, Christian Dior Group – на 7%. Оборот Saint Laurent вырос с 974 млн евро в 2015 г. до 2 млрд евро в 2019 г.
Вентурини нужен в Valentino как управленец, способный трансформировать признание нынешнего креативного директора Пьерпаоло Пиччоли в коммерческий успех. Эту способность одинаково хорошо говорить на одном языке и с творческим коллективом, и с клиентами он доказал в Gucci. Сейчас коллекции высокой моды, создаваемые Пиччоли для Valentino, высоко ценятся профильными СМИ и имеют стабильный успех у постоянных клиентов. Но марке недостает товаров для более широкого потребителя, которые позволят нарастить продажи. Обычно роль такого драйвера играют аксессуары, и несколько лет у Valentino ими были сумки и обувь линии Rock stud. Но сейчас они вышли из моды и спрос на них упал. Вероятно, от Вентурини владельцы марки ждут, что он вместе с дизайнерской командой сможет придумать ряд предложений – потенциальных хитов, предполагает профильное издание Business of Fashion. Кроме того, назначение Вентурини главой знакового модного дома само по себе подчеркивает значимость мерчендайзинга и маркетинга в современной моде, резюмирует Business of Fashion.